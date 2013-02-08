Реальный автор:

Weld и TrendLaboratory

Индикатор скорости изменения цены, сглаженной JMA-усреднением.

Формула для вычисления:

JMASlope[bar] = JMA(Price[bar]) JMA(Price[bar-1])



В некотором смысле - это более чувствительный аналог технического индикатора Awesome Oscillator Билла Вильямса.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 11.10.2007.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор JMASlope