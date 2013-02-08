Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
JMASlope - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3302
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Weld и TrendLaboratory
Индикатор скорости изменения цены, сглаженной JMA-усреднением.
Формула для вычисления:
JMASlope[bar] = JMA(Price[bar]) JMA(Price[bar-1])
В некотором смысле - это более чувствительный аналог технического индикатора Awesome Oscillator Билла Вильямса.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 11.10.2007.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор JMASlope
Ленточный индикатор, определяющий состояние рынка с помощью индикатора AbsoluteStrength.Изменение цвета свечей
Индикатор, который позволяет изменять цвет свечей.
Это классическая торговая система на индикаторе MACD, которая заключается в покупке при пересечении ватерлинии вверх, и продаже при пересечении ватерлинии вниз. Эксперт включает в себя систему манименеджмента, которая имеет положительное математическое ожидание.KiS_max_min_Channels
Канал, построенный на ценах High и Low дневных свечек