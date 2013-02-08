CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

JMASlope - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3302
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Weld и TrendLaboratory

Индикатор скорости изменения цены, сглаженной JMA-усреднением.

Формула для вычисления:

JMASlope[bar] = JMA(Price[bar]) JMA(Price[bar-1])

В некотором смысле - это более чувствительный аналог технического индикатора Awesome Oscillator Билла Вильямса.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 11.10.2007.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор JMASlope

Рис.1 Индикатор JMASlope

AbsoluteStrengthMarket AbsoluteStrengthMarket

Ленточный индикатор, определяющий состояние рынка с помощью индикатора AbsoluteStrength.

Изменение цвета свечей Изменение цвета свечей

Индикатор, который позволяет изменять цвет свечей.

MACDWaterlineCrossExpectator, эффективность системы MACD MACDWaterlineCrossExpectator, эффективность системы MACD

Это классическая торговая система на индикаторе MACD, которая заключается в покупке при пересечении ватерлинии вверх, и продаже при пересечении ватерлинии вниз. Эксперт включает в себя систему манименеджмента, которая имеет положительное математическое ожидание.

KiS_max_min_Channels KiS_max_min_Channels

Канал, построенный на ценах High и Low дневных свечек