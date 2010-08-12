Смотри, как бесплатно скачать роботов
DinapoliTargets - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Aleksey Lebedev
- Просмотров:
- 3754
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Перевод на MQL5 индикатора DinapoliTargets. Добавлено отображение зигзага на графике.
Логика работы следующая: после определения локальной вершины (дна) рисуется несколько горизонтальных линий. Белая - точка входа, и далее линии целей в ее же направлении. Естественно, что первая - наиболее достижимая. Красная линия - линия стопа.
