Индикаторы

DinapoliTargets - индикатор для MetaTrader 5

Aleksey Lebedev
3754
(30)
Перевод на MQL5 индикатора DinapoliTargets. Добавлено отображение зигзага на графике.

Логика работы следующая: после определения локальной вершины (дна) рисуется несколько горизонтальных линий. Белая - точка входа, и далее линии целей в ее же направлении. Естественно, что первая - наиболее достижимая. Красная линия - линия стопа.

Индикатор Dinapoli Targets

