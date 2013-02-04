Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Chase the trend 1.0 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3170
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор использует в расчете отклонение своего предыдущего значения от цены. Таким образом, началом отсчета является первое значение цены на истории. Индикатор можно считать адаптирующимся к волатильности рынка, т.к. он мгновенно реагирует на резкое изменение цены.
Параметры:
input int period = 10; //--Определяет ускорение приближения линии индикатора к цене input bool USE_LIMIT= false; //--"Тумблер" включающий и отключающий режим лимитирования //--Заключается в ограничении максимального изменения значения индикатора input double use_limit= 0.00005; //--Величина, на которую максимально может измениться индикатор
Индикатор в окне Алерта отображает изменения состояния оригинального индикатора автора barmenteros, который сравнивает четыре типа регрессии (линейную, квадратическую, логарифмическую и экспоненциальную) и выбирает одну, которая лучше всего подходит для анализируемых данных.Support Vector Machine Indicator
Индикатор использует метод опорных векторов для анализа данных с других индикаторов и создания сигналов для будущих сделок. Сигналы на покупку отмечаются зеленой стрелкой вверх а сигналы на продажу красной стрелкой вниз.
К индикатору "Быстрый ЗигЗаг" добавлено построение целевых уровней ДиНаполи.TEMA Band
Индикатор, похожий на индикатор полос Боллинджера.