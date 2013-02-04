Индикатор в окне Алерта отображает изменения состояния оригинального индикатора автора barmenteros, который сравнивает четыре типа регрессии (линейную, квадратическую, логарифмическую и экспоненциальную) и выбирает одну, которая лучше всего подходит для анализируемых данных.

Индикатор использует метод опорных векторов для анализа данных с других индикаторов и создания сигналов для будущих сделок. Сигналы на покупку отмечаются зеленой стрелкой вверх а сигналы на продажу красной стрелкой вниз.