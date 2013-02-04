CodeBaseРазделы
Chase the trend 1.0 - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор использует в расчете отклонение своего предыдущего значения от цены. Таким образом, началом отсчета является первое значение цены на истории. Индикатор можно считать адаптирующимся к волатильности рынка, т.к. он мгновенно реагирует на резкое изменение цены. 

Параметры:

input int    period   = 10;       //--Определяет ускорение приближения линии индикатора к цене
input bool   USE_LIMIT= false;    //--"Тумблер" включающий и отключающий режим лимитирования
                                  //--Заключается в ограничении максимального изменения значения индикатора
input double use_limit= 0.00005;  //--Величина, на которую максимально может измениться индикатор

