Regression Analysis Alert - индикатор для MetaTrader 5

Rogerio Figurelli
4800
(28)
Индикатор в окне Алерта отображает изменения состояния оригинального индикатора автора barmenteros, который сравнивает четыре типа регрессии (линейную, квадратическую, логарифмическую и экспоненциальную) и выбирает одну, которая лучше всего подходит для анализируемых данных.

Идея заключается в том, чтобы быстро определять когда произошла смена типа регрессии, для быстрой реакции и принятия решений.

Изменения отображаются на графике и панели Алертов как показано ниже. 

Пример: [***** LinReg=0.00024 ***** и LogReg --> LinReg] показывает, что  в данный момент времени линейная регрессия лучше всего аппроксимирует данные и индикатор переключается на нее.

Пример сигналов для регрессионного анализа

 

Рекомендации:

  • Если вы используете индикатор на младших таймфреймах (например, M1) или на большом числе символов, то изменения могут генерировать много алертов.
  • Больше информации об оригинальном индикаторе можно получить здесь https://www.mql5.com/en/code/352.

Support Vector Machine Indicator Support Vector Machine Indicator

Индикатор использует метод опорных векторов для анализа данных с других индикаторов и создания сигналов для будущих сделок. Сигналы на покупку отмечаются зеленой стрелкой вверх а сигналы на продажу красной стрелкой вниз.

NDuet NDuet

Два разнопериодных мувинга для определения направления тренда и семафорный сигнальный индикатор для уточнения момента для совершения сделок.

Chase the trend 1.0 Chase the trend 1.0

Индикатор использует в расчете отклонение своего предыдущего значения от цены

Быстрый ЗигЗаг плюс ДиНаполи Быстрый ЗигЗаг плюс ДиНаполи

К индикатору "Быстрый ЗигЗаг" добавлено построение целевых уровней ДиНаполи.