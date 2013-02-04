Индикатор в окне Алерта отображает изменения состояния оригинального индикатора автора barmenteros, который сравнивает четыре типа регрессии (линейную, квадратическую, логарифмическую и экспоненциальную) и выбирает одну, которая лучше всего подходит для анализируемых данных.

Идея заключается в том, чтобы быстро определять когда произошла смена типа регрессии, для быстрой реакции и принятия решений.

Изменения отображаются на графике и панели Алертов как показано ниже.

Пример: [***** LinReg=0.00024 ***** и LogReg --> LinReg] показывает, что в данный момент времени линейная регрессия лучше всего аппроксимирует данные и индикатор переключается на нее.



Картинка:

Рекомендации: