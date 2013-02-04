Ставь лайки и следи за новостями
Regression Analysis Alert - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор в окне Алерта отображает изменения состояния оригинального индикатора автора barmenteros, который сравнивает четыре типа регрессии (линейную, квадратическую, логарифмическую и экспоненциальную) и выбирает одну, которая лучше всего подходит для анализируемых данных.
Идея заключается в том, чтобы быстро определять когда произошла смена типа регрессии, для быстрой реакции и принятия решений.
Изменения отображаются на графике и панели Алертов как показано ниже.
Пример: [***** LinReg=0.00024 ***** и LogReg --> LinReg] показывает, что в данный момент времени линейная регрессия лучше всего аппроксимирует данные и индикатор переключается на нее.
- Если вы используете индикатор на младших таймфреймах (например, M1) или на большом числе символов, то изменения могут генерировать много алертов.
- Больше информации об оригинальном индикаторе можно получить здесь https://www.mql5.com/en/code/352.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1168
