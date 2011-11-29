CodeBaseРазделы
Индикаторы

DinapoliTargets_MTF - индикатор для MetaTrader 5

Сетка из уровней DiNapoli, построенная по графику более крупного таймфрейма на основании данных с индикатора DiNapoliTargets.

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора DinapoliTargets.

DinapoliTargets_MTF

