Быстрый ЗигЗаг - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 10880
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
FastZZ - самый простой и самый быстрый зигзаг. Полностью реализует "картинку" IdealZZ, при этом в несколько раз быстрее и экономичнее последнего.
