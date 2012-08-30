CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Быстрый ЗигЗаг - индикатор для MetaTrader 5

Yury Kulikov | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
10880
Рейтинг:
(39)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

FastZZ - самый простой и самый быстрый зигзаг. Полностью реализует "картинку" IdealZZ, при этом в несколько раз быстрее и экономичнее последнего.


CCIT3_noReCalc CCIT3_noReCalc

Модифицированный CCIT3_Simple.

PercentInfo PercentInfo

Индикатор PercentInfo даёт информацию о росте и падение курса в процентах и в пунктах с трёх, самых крупных таймфреймов графика валюты. Простой и хороший информационный помощник.

EA_AML EA_AML

Эксперт торгующий по индикатору AML, на пересечении бара с линией индикатора.

MultiXRSXSignal MultiXRSXSignal

Индикатор MultiMACDSignal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения четырёх индикаторов XRSX с разных таймфреймов.