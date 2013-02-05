Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
RAVI_FX_Fisher - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3119
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Ненормированный осциллятор с использованием преобразования Фишера. Торговые сигналы возникают при пробое верхнего и нижнего порога срабатывания, определяемых во входных параметрах индикатора:
//+-----------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+-----------------------------------+ input int MAfast=4; //период быстрого мувинга input int MAslow=49; //период медленного мувинга input ENUM_MA_METHOD MAType=MODE_EMA; //метод усреднения input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice=PRICE_CLOSE; //цена input double UpTrigger=+0.07; //пробойный уровень input double DnTrigger=-0.07; //пробойный уровень
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 15.10.2007.
Рис.1 Индикатор RAVI_FX_Fisher
TEMA Band
Индикатор, похожий на индикатор полос Боллинджера.Быстрый ЗигЗаг плюс ДиНаполи
К индикатору "Быстрый ЗигЗаг" добавлено построение целевых уровней ДиНаполи.
BollingerBands©
Индикатор для определения разворотов тренда на основе полос БоллинджераDDE - Server
Экспорт MQL5 реальных данных в Excel (DDE)