Индикаторы

RAVI_FX_Fisher - индикатор для MetaTrader 5

Ненормированный осциллятор с использованием преобразования Фишера. Торговые сигналы возникают при пробое верхнего и нижнего порога срабатывания, определяемых во входных параметрах индикатора:

//+-----------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА     |
//+-----------------------------------+
input int MAfast=4;  //период быстрого мувинга 
input int MAslow=49; //период медленного мувинга
input  ENUM_MA_METHOD   MAType=MODE_EMA; //метод усреднения
input ENUM_APPLIED_PRICE   MAPrice=PRICE_CLOSE; //цена
input double UpTrigger=+0.07; //пробойный уровень
input double DnTrigger=-0.07; //пробойный уровень

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com  15.10.2007.  

Рис.1 Индикатор RAVI_FX_Fisher

