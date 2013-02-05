Ненормированный осциллятор с использованием преобразования Фишера. Торговые сигналы возникают при пробое верхнего и нижнего порога срабатывания, определяемых во входных параметрах индикатора:

input int MAfast= 4 ; input int MAslow= 49 ; input ENUM_MA_METHOD MAType= MODE_EMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice= PRICE_CLOSE ; input double UpTrigger=+ 0.07 ; input double DnTrigger=- 0.07 ;

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 15.10.2007.

Рис.1 Индикатор RAVI_FX_Fisher