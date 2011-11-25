Реальный автор:

mishanya

Этот вариант индикатора DinapoliTargets_Full удобен прежде всего тем, что может быть построен для любого бара графика и позволяет видеть полную картину поведения рынка относительно уровней индикатора на каждом баре. Пожалуй, самое лучшее применение такому индикатору - это анализ стратегии с его использованием в оффлайне.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 20.09.2007.