Индикатор строит полосы при помощи тройного экспоненциального скользящего среднего. Похож на индикатор полос Боллинджера.

Разница заключается в том, что он основан на тройном экспоненциальном скользящем среднем (TEMA). По сравнению с полосами Боллинджера, этот индикатор более симметричен: средняя линия находится ближе к движению цены, а верхняя и нижняя полосы размещены равномерно.

Когда верхняя/нижняя полосы находятся слишком далеко от центральной линии, это потенциальный сигнал разворота.

Индикатор имеет три входных параметра:

EMA Period Shift Deviation (для вычисления расстояния между TEMA и верхней/нижней полосами)

Картинка: