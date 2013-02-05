Ставь лайки и следи за новостями
TEMA Band - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор строит полосы при помощи тройного экспоненциального скользящего среднего. Похож на индикатор полос Боллинджера.
Разница заключается в том, что он основан на тройном экспоненциальном скользящем среднем (TEMA). По сравнению с полосами Боллинджера, этот индикатор более симметричен: средняя линия находится ближе к движению цены, а верхняя и нижняя полосы размещены равномерно.
Когда верхняя/нижняя полосы находятся слишком далеко от центральной линии, это потенциальный сигнал разворота.
Индикатор имеет три входных параметра:
- EMA Period
- Shift
- Deviation (для вычисления расстояния между TEMA и верхней/нижней полосами)
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1185
