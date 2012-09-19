CodeBaseРазделы
Exp_AroonSignal - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Эксперт на основе сигналов входа, снимаемых с сигнального индикатора AroonSignal. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление нового цветного ромба, свидетельствующего о том, что произошло перекидывание индикатора Aroon из состояния перекупленности в перепроданность или наоборот.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора AroonSignal.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

