Эксперт на основе сигналов входа, снимаемых с сигнального индикатора AroonSignal. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление нового цветного ромба, свидетельствующего о том, что произошло перекидывание индикатора Aroon из состояния перекупленности в перепроданность или наоборот.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора AroonSignal.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
