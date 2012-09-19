CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_3Parabolic - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3131
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эта торговая система построена на основе сигналов трёх технических индикаторов iSAR Parabolic. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара третьего параболика и при этом этот сигнал потверждается сигналами тренда с двух других параболиков.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

 

Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

 

Exp_AMkA Exp_AMkA

Эксперт на основе индикатора AMkA

e-TurboFx e-TurboFx

Эксперт пытается "ловить" откаты после сильного движения. Используется свечной анализ

Exp_AroonSignal Exp_AroonSignal

Эксперт на основе сигналов входа, снимаемых с сигнального индикатора AroonSignal

Exp_AdaptiveCyberCycle Exp_AdaptiveCyberCycle

Эксперт Exp_AdaptiveCyberCycle построен на основе индикатора Adaptive Cyber Cycle. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение индикатора с его сигнальной линией.