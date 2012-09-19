Эта торговая система построена на основе сигналов трёх технических индикаторов iSAR Parabolic. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара третьего параболика и при этом этот сигнал потверждается сигналами тренда с двух других параболиков.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования