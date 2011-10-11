Ставь лайки и следи за новостями
Nikolay Kositsin
4410
Реальный автор:
Witold Wozniak
Adaptive Cyber Cycle - это индикатор Cyber Cycle, адаптирующийся к постоянно меняющимся рыночным циклам реального финансового актива.
Обычные осцилляторы требуют постоянной подгонки периода усреднения под текущее состояние рынка. В этом индикаторе подобная подгонка осуществляется автоматически. Индикатор написан по статье Джона Элерса "Using The Fisher Transform", которая была опубликована в ноябре 2002 года в журнале "Technical Analysis Of Stock & Commodities".
Для работы индикатора в папке: каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\ клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора CyclePeriod.
