Реальный автор:

Witold Wozniak

Adaptive Cyber Cycle - это индикатор Cyber Cycle, адаптирующийся к постоянно меняющимся рыночным циклам реального финансового актива.



Обычные осцилляторы требуют постоянной подгонки периода усреднения под текущее состояние рынка. В этом индикаторе подобная подгонка осуществляется автоматически. Индикатор написан по статье Джона Элерса "Using The Fisher Transform", которая была опубликована в ноябре 2002 года в журнале "Technical Analysis Of Stock & Commodities".



Для работы индикатора в папке: каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\ клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора CyclePeriod.