CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Adaptive Cyber Cycle - индикатор для MetaTrader 5

Witold Wozniak | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
4410
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Witold Wozniak

Adaptive Cyber Cycle - это индикатор Cyber Cycle, адаптирующийся к постоянно меняющимся рыночным циклам реального финансового актива.

Обычные осцилляторы требуют постоянной подгонки периода усреднения под текущее состояние рынка. В этом индикаторе подобная подгонка осуществляется автоматически. Индикатор написан по статье Джона Элерса "Using The Fisher Transform", которая была опубликована в ноябре 2002 года в журнале "Technical Analysis Of Stock & Commodities".

Для работы индикатора в папке: каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\ клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора CyclePeriod.

Индикатор Adaptive CyberCycle

BrainTrend1 и BrainTrend2 BrainTrend1 и BrainTrend2

Два индикатора BrainTrend1 и BrainTrend2 реализованы в одном минимизированном окне, что позволяет не загромождать рабочее пространство графика. Один из индикаторов - BrainTrend1 (верхние квадратные точки) является основным трендовым индикатором, а другой - BrainTrend2 (нижние круглые точки) является подтверждающим индикатором.

Daily Range Projections Daily Range Projections

Прогнозирование диапазонов изменения следующей свечи на дневном графике.

CrossIndex CrossIndex

Индикатор позволяет отобразить график другой валютной пары в дополнительном окне.

Stochastic Cyber Cycle Stochastic Cyber Cycle

Адаптивный стохастический осциллятор.