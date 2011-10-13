Ставь лайки и следи за новостями
Adaptive CG Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
Реальный автор:
Witold Wozniak
Adaptive CG Oscillator - это осциллятор CG Oscillator, адаптирующийся к постоянно меняющимся рыночным циклам реального финансового актива.
Обычные осцилляторы требуют постоянной подгонки периода усреднения под текущее состояние рынка. В этом индикаторе подобная подгонка осуществляется автоматически. Это достигается использованием дополнительного индикатора CyclePeriod, который осуществляет расчёт периода усреднения индикатора для текущего состояния рынка.
Индикатор написан по статье Джона Элерса "Using The Fisher Transform", которая была опубликована в ноябре 2002 года в журнале "Technical Analysis Of Stock & Commodities".
Для работы индикатора в папке MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора CyclePeriod.
Назначение данного индикатора - это измерение периодичности процесса изменения цены финансового актива. При помощи индикатора Cycle Period возможно создание адаптивных версий осцилляторов.Daily Range Projections Full
Прогнозирование диапазонов изменения следующей дневной свечи для всех баров текущего графика.
Осциллятор бестрендовой цены (Detrended Price Oscillator, DPO) показывает состояние перекупленности или перепроданности рынка, а также может быть использован для получения сигналов на покупку и продажу.Stochastic CG Oscillator
Stochastic CG Oscillator - это cтохастический осциллятор, значения которого вычисляются не от ценового ряда, а от значений индикатора CG Oscillator.