Реальный автор:

Witold Wozniak

Adaptive CG Oscillator - это осциллятор CG Oscillator, адаптирующийся к постоянно меняющимся рыночным циклам реального финансового актива.



Обычные осцилляторы требуют постоянной подгонки периода усреднения под текущее состояние рынка. В этом индикаторе подобная подгонка осуществляется автоматически. Это достигается использованием дополнительного индикатора CyclePeriod, который осуществляет расчёт периода усреднения индикатора для текущего состояния рынка.

Индикатор написан по статье Джона Элерса "Using The Fisher Transform", которая была опубликована в ноябре 2002 года в журнале "Technical Analysis Of Stock & Commodities".



Для работы индикатора в папке MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора CyclePeriod.