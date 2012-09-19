Ставь лайки и следи за новостями
Lucky - эксперт для MetaTrader 5
Эксперт переписан с MQL4, автор Serg_ASV, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/7464.
Принцип работы
При скачке цены за один тик на величину не менее Shift пунктов открывается позиция в сторону, противоположную скачку. Как только позиция выходит в прибыль (любую минимальную), она закрывается.
Принцип работы эксперта: предполагается, что значение Shift равно 3, спред равен 2.
Параметры
- Lots - Объем позиции.
- Shift - Величина скачка цены для открытия позиции.
- Limit - Величина убытка в пунктах для закрытия позиции.
ПримечаниеТестирование этого эксперта в тестере, скорее всего, будет недостоверным. Необходимо тестирование на демосчете.
