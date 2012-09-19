Эксперт анализирует четыре скользящих средних по ценам open, high, low, close. На их основе вычисляет показатель GO и открывает позицию в соответствии со значением этого показателя

Эксперт Exp_AdaptiveCyberCycle построен на основе индикатора Adaptive Cyber Cycle. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение индикатора с его сигнальной линией.