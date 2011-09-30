Ставь лайки и следи за новостями
CyberCycle - индикатор для MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
Реальный автор:
Witold Wozniak
John Ehlers и Ward Systems Group разработали дополнение Cybernetic Analysis на основе индикаторов, описанных в книге "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures", написанной Джоном Элерсом и опубликованной издательством John Wiley & Sons.
В книге демонстрируются новые эффективные торговые техники, основанные на применении современных методов цифровой обработки сигналов к анализу финансовых временных рядов. По словам автора, "эти методы доказали свою работоспособность на многих рынках, превосходя результативность коммерческих торговых систем, которые стоят сотни и даже тысячи долларов".
CyberCycle - это один из индикаторов, представленных в указанной книге. Основные методы работы с этим индикатором - это использование пересечений скользящих средних и изменений направлений их движения.
См. также статью "Использование прямого и обратного преобразований Фишера для анализа рынков в MetaTrader 5".
