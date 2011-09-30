CodeBaseРазделы
Индикаторы

CyberCycle - индикатор для MetaTrader 5

Witold Wozniak | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
3988
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Witold Wozniak

John Ehlers и Ward Systems Group разработали дополнение Cybernetic Analysis на основе индикаторов, описанных в книге "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures", написанной Джоном Элерсом и опубликованной издательством John Wiley & Sons.

В книге демонстрируются новые эффективные торговые техники, основанные на применении современных методов цифровой обработки сигналов к анализу финансовых временных рядов. По словам автора, "эти методы доказали свою работоспособность на многих рынках, превосходя результативность коммерческих торговых систем, которые стоят сотни и даже тысячи долларов".

CyberCycle - это один из индикаторов, представленных в указанной книге. Основные методы работы с этим индикатором - это использование пересечений скользящих средних и изменений направлений их движения.

См. также статью "Использование прямого и обратного преобразований Фишера для анализа рынков в MetaTrader 5".

Индикатор CyberCycle.

