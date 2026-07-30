INDEX REVERSE - посмотрим что получиться 😎

Я давно присматривался к этой технике торговли. Идея заключается в том, чтобы анализировать силу валют, а не просто график котировок валютных пар.

Индикатор INDEX REVERSE вычисляет силу двух валют из которых состоит валютная пара и дает более честную картинку прогноза относительно дальнейшего движения котировок. Простыми словами, сигналы рождаются без анализа динамики движения валютной пары, а из анализа силы валют из которых состоит эта пара,





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Например - на графике котировок мы можем видеть начало растущего тренда на валютной паре EURUSD, но индикатор индекса показывает что сила валюты EUR очень мала и рост не получиться. И такой прогноз более честный, чем просто анализировать график котировок (по моему личному времени). Но время покажет... Для начала погоняю эту систему на реальном счету и поторгую используя сигналы INDEX REVERSE.

Видео о том, как работает INDEX REVERSE смотри здесь:



