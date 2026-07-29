Затишье перед бурей: крипта готовится к движению

29 июля 2026 года рынок замер в ожидании решения ФРС. BTCUSD торгуется по $63 700, ETHUSD $1 900, SOLUSD $73. Открытый интерес растёт, ставки финансирования нейтральны: трейдеры наращивают позиции, но единого направления пока нет. Индекс волатильности Bitcoin BVIV опустился в диапазон 34-38%, который в прошлом часто предшествовал резким движениям. Чем дольше длится спокойствие, тем мощнее может быть выход из диапазона.

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BTCUSD: институционалы колеблются. Спрос в спотовых Bitcoin ETF остаётся нестабильным. После притока 20-22 июля последовали оттоки 23-24 июля, а 27 июля чистый отток сократился до $11,6 млн. Устойчивого возврата покупателей пока не видно.

ETHUSD: технология против слабого спроса. Ethereum отстаёт от Bitcoin. После оттока $70,7 млн 24 июля фонды привлекли лишь $11,7 млн 27 июля. Покупатели возвращаются осторожно. Майское обновление Fusaka повысило пропускную способность сети, но пока не компенсирует недостаток аппетита к риску.

SOLUSD: готовность к риску под вопросом. Solana сохраняет интерес институциональных инвесторов: совокупный приток в SOL-ETF достиг $1,14 млрд, однако 27 июля поступил лишь $1 млн. Участники действуют осмотрительно. Solana традиционно острее реагирует на смену риск-аппетита, поэтому динамика BTCUSD станет для неё определяющей.





Что разбудит рынок?

Главное событие - решение ФРС по ставке сегодня вечером. Рынок допускает как сохранение ставки, так и более жёсткий шаг. Тон сопроводительного заявления определит движение доллара и доходностей. Мягкая риторика способна подтолкнуть Bitcoin (BTCUSD) к росту и потянуть за собой Ethereum (ETHUSD) с Solana (SOLUSD). Агрессивный настрой или укрепление доллара, напротив, могут спровоцировать снижение.

По мнению аналитиков FreshForex, затишье - это не пауза, а подготовка к сильному импульсу. Опытные трейдеры знают: именно в такие периоды закладывается основа для будущих результатов. Тот, кто заранее оценит обстановку и укрепит позиции, получит преимущество, когда рынок придёт в движение.

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