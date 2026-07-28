Маржинальный анализ рынка за 28.07.2026 XAUUSD

XAUUSD: SELL 4073.95-4124.95, TP1-4023.05, TP2-3864.95.

• Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 4055.00–4105.00. В настоящий момент по XAUUSD совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов.





• Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 4040.00-4055.00. В настоящий момент по XAUUSD совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости.

• Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 24.07.2026.

• Котировка нижней границы зоны 1/4–4073.95.

• Котировка нижней границы зоны 1/2–4124.95.

• Внутридневные цели: обновление минимумов от 24.07.2026–4023.05.

• Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ-3864.95.





• Торговые рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.

• Sell: 4073.95-4124.95, Take Profit 1–4023.05, Take Profit 2–3864.95.

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