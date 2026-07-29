METEORA - ДЕНЬ 3

Привет друзья!

Я продолжаю тестировать свою новую систему для мануального трейдинга METEORA. Тестирование это интересный процесс потому что ты ступаешь на пока еще неизведанную область и стараешься понять, как работает эта система, делаешь доработки алгоритма и так далее.

После тестирования, если все будет работать ок, я собираюсь “долить” капитал и приступить к реальному трейдингк. И, конечно же, поделюсь этой системой со всеми трейдерами на портале MQL5. Так что, немного терпения - скоро вы получите крутой двигатель для заработка денег!





LIVE SIGNAL METEORA MANUAL TRADIG SYSTEM

Очередное видео о том, как работает METEORA ситема смотрите здесь:



