XAUUSD штормит: трейдеры ждут развязки

За последний месяц #XAUUSD продемонстрировал резкое снижение и повышенную волатильность. С 15 июня по 15 июля золото подешевело примерно на 6%, опустившись с района $4 300 до $4 050 за унцию. Дальнейшая динамика инструмента будет зависеть прежде всего от решений Федеральной резервной системы, статистики по инфляции в США и развития конфликта на Ближнем Востоке: ослабление инфляционного давления может поддержать восстановление цены, тогда как рост нефти и ожидания повышения ставки способны вызвать новую волну продаж.

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Факторы роста

Слабые данные по рынку труда США . В июне американская экономика создала только 57 тыс. рабочих мест против ожидаемых 110 тыс., что снизило вероятность скорого повышения ставки ФРС. На фоне ослабления доллара 2 июля золото подорожало более чем на 2%.

. В июне американская экономика создала только 57 тыс. рабочих мест против ожидаемых 110 тыс., что снизило вероятность скорого повышения ставки ФРС. На фоне ослабления доллара 2 июля золото подорожало более чем на 2%. Замедление потребительской инфляции . Более слабый, чем ожидалось, отчёт по CPI за июнь заставил участников рынка пересмотреть прогнозы по дальнейшему ужесточению политики ФРС. 14 июля XAUUSD вырос более чем на 2%, а доллар потерял около 0,6%.

. Более слабый, чем ожидалось, отчёт по CPI за июнь заставил участников рынка пересмотреть прогнозы по дальнейшему ужесточению политики ФРС. 14 июля XAUUSD вырос более чем на 2%, а доллар потерял около 0,6%. Снижение производственных цен в США. Индекс PPI в июне неожиданно сократился на 0,3%, показав самое сильное падение за 14 месяцев. Статистика помогла золоту восстановиться после первоначального снижения и уменьшила опасения относительно агрессивного повышения процентных ставок.

Факторы падения

Жёсткие сигналы Федеральной резервной системы . После июньского заседания ФРС инвесторы повысили ожидания дальнейшего увеличения ставки, а доходность американских облигаций и курс доллара резко выросли. Уже 17 июня золото развернулось вниз, после чего снижение продолжилось в течение нескольких торговых сессий.

. После июньского заседания ФРС инвесторы повысили ожидания дальнейшего увеличения ставки, а доходность американских облигаций и курс доллара резко выросли. Уже 17 июня золото развернулось вниз, после чего снижение продолжилось в течение нескольких торговых сессий. Укрепление американского доллара . К 23 июня индекс доллара достиг максимума примерно за год, что сделало золото дороже для покупателей, использующих другие валюты. На следующий день XAUUSD опустился ниже $4 000 за унцию впервые с ноября 2025 года.

. К 23 июня индекс доллара достиг максимума примерно за год, что сделало золото дороже для покупателей, использующих другие валюты. На следующий день XAUUSD опустился ниже $4 000 за унцию впервые с ноября 2025 года. Рост нефти и обострение конфликта с Ираном. Возобновление напряжённости на Ближнем Востоке привело к скачку нефтяных цен и усилило опасения относительно нового ускорения инфляции. В результате традиционный спрос на золото как защитный актив оказался слабее ожиданий повышения ставок, а 13 июля цена металла упала примерно на 3%.

С 15 июня и по сегодняшний день движение золота сопровождалось резкими разворотами, причём в нескольких сессиях суточное изменение цены превышало 2%. В дальнейшем восстановление может продолжиться при ослаблении доллара и снижении ожиданий по ставке ФРС, однако рост нефтяных цен и сохранение инфляционных рисков способны вновь усилить давление на металл.

По мнению аналитиков FreshForex, трейдерам следует внимательно следить за ситуацией на Ближнем Востоке, публикациями американской статистики и комментариями представителей ФРС. Резкие изменения ожиданий по процентным ставкам могут приводить к сильным движениям XAUUSD в обоих направлениях. Повышенная активность рынка создаёт дополнительные торговые возможности, поэтому рассмотрите возможность торговли #XAUUSD с контролем рисков.

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