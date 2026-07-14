Маржинальный анализ рынка за 14.07.2026 XAUUSD

XAUUSD: SELL 4034.52-4085.82, TP1-3983.22, TP2-3797.92.

• Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 4070.00–4120.00. В настоящий момент по XAUUSD совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов.





• Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 4095.00-4115.00. В настоящий момент по XAUUSD совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов.

• Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 14.07.2026.

• Котировка нижней границы зоны 1/4–4034.52.

• Котировка нижней границы зоны 1/2–4085.82.

• Внутридневные цели: обновление минимумов от 14.07.2026–3983.22.

• Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ-3797.92.





• Торговые рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.

• Sell: 4034.52-4085.82, Take Profit 1–3983.22, Take Profit 2–3797.92.





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