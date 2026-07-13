Недельный обзор: XAUUSD, #SP500, #BRENT | 17 июля 2026

XAUUSD: SELL 4059.00, SL 4090.00, TP 3966.00





Золото начинает неделю под давлением после роста цен на нефть и усиления инфляционных ожиданий. Более высокие доходности американских облигаций и укрепление доллара снижают привлекательность металла, который не приносит процентного дохода. В центре внимания остаются предстоящие данные по инфляции США и сигналы представителей ФРС относительно дальнейшей денежно-кредитной политики.

При этом геополитическая напряжённость сохраняет спрос на защитные активы, однако сейчас этот фактор уступает влиянию ожиданий более жёсткой политики регулятора. Если доходности США останутся высокими, а доллар сохранит поддержку, базовый сценарий допускает дальнейшее снижение XAUUSD в рамках текущего фундаментального фона.

Торговая идея: SELL 4059.00, SL 4090.00, TP 3966.00



#SP500: SELL 7375, SL 7450, TP 7150





Американский фондовый рынок вступает в новую неделю в условиях повышенной осторожности. Рост цен на энергоносители усиливает опасения относительно инфляции, что может поддерживать ожидания более жёсткой политики ФРС. Для компаний это означает сохранение высокой стоимости заимствований и более сдержанные оценки будущей прибыли.

Одновременно старт сезона корпоративной отчётности станет важной проверкой для высоких рыночных оценок, особенно в технологическом секторе. Если финансовые результаты и прогнозы компаний не оправдают ожиданий инвесторов, давление на индекс может сохраниться. При таком сочетании факторов идея продаж выглядит более устойчивой.

Торговая идея: SELL 7375, SL 7450, TP 7150



#BRENT: BUY 79.30, SL 77.30, TP 85.30





Brent начинает неделю уверенным ростом благодаря сохраняющимся рискам для мировых поставок нефти. Участники рынка внимательно оценивают ситуацию вокруг перевозок через Ормузский пролив, поскольку любые ограничения способны заметно изменить баланс предложения и поддержать стоимость сырья даже при высокой волатильности.

Сдерживающим фактором остаются опасения, что более дорогая нефть может замедлить мировой спрос, однако на текущем этапе рынок уделяет больше внимания возможным перебоям в поставках. Пока геополитическая премия сохраняется, базовый сценарий допускает дальнейшее укрепление котировок Brent.

Торговая идея: BUY 79.30, SL 77.30, TP 85.30





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