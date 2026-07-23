SyncTrader Risk Manager

SyncTrader Risk Manager

SyncTrader Risk Manager — бесплатная торговая панель и риск-менеджер для ручной торговли в MetaTrader 5.

Утилита объединяет два режима работы: быстрый вход фиксированным лотом и подготовку полноценного торгового плана с автоматическим расчётом объёма, Stop Loss и несколькими Take Profit.

SyncTrader не генерирует торговые сигналы и не принимает решения за трейдера. Все сделки открываются только после действия пользователя.

ДВА РЕЖИМА ТОРГОВЛИ

OneClick Scalp

Режим для быстрого входа по рынку:

  • крупное отображение текущих Bid и Ask;
  • отдельные кнопки BUY и SELL;
  • выбор фиксированного торгового объёма;
  • моментальный вход без предварительного выставления Stop Loss и Take Profit;
  • подходит для скальпинга и быстрых рыночных решений.

Risk Manager

Режим подготовки сделки с заранее определённым риском:

  • расчёт объёма по сумме риска в валюте счёта;
  • расчёт объёма по проценту от баланса;
  • BUY MARKET и SELL MARKET;
  • BUY LIMIT и SELL LIMIT;
  • BUY STOP и SELL STOP;
  • перемещаемые линии Entry, Stop Loss и Take Profit;
  • от одного до четырёх уровней Take Profit;
  • отображение рассчитанного торгового объёма до открытия сделки.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМА МЕЖДУ TAKE PROFIT

Для каждого Take Profit можно самостоятельно выбрать процент закрываемой позиции.

Примеры стандартного распределения:

  • 2 TP: 50% / 50%;
  • 3 TP: 50% / 25% / 25%;
  • 4 TP: 25% / 25% / 25% / 25%.

При изменении одного значения оставшийся объём автоматически перераспределяется. Последний Take Profit всегда получает остаток, чтобы итоговое распределение составляло ровно 100%.

Выбранные проценты сохраняются в шаблонах и восстанавливаются после перезапуска советника или терминала.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ СООТНОШЕНИЕ TP/SL

Режим Ratio позволяет построить Take Profit относительно расстояния до Stop Loss.

Например, при Ratio 2.0:

  • TP1 располагается на расстоянии 2R;
  • TP2 — 3R;
  • TP3 — 4R;
  • TP4 — 5R.

При перемещении Stop Loss автоматические Take Profit пересчитываются относительно нового риска.

После открытия позиции можно продолжать перемещать Stop Loss. Оставшиеся автоматические цели будут пересчитаны.

Любой Take Profit можно передвинуть вручную, например на уровень ликвидности. После ручного перемещения этот уровень фиксируется и больше не изменяется режимом Ratio. Остальные автоматические цели продолжают пересчитываться.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ БЕЗУБЫТОК

Stop Loss может автоматически переноситься в безубыток после выбранного Take Profit.

Доступно:

  • выбор номера TP для активации безубытка;
  • дополнительное смещение Stop Loss от цены входа;
  • работа с оставшимися частями позиции;
  • сохранение сопровождения после перезапуска терминала.

ОТОБРАЖЕНИЕ УРОВНЕЙ

Значения Stop Loss и Take Profit можно отображать:

  • в валюте торгового счёта;
  • в points;
  • в единицах риска R.

Подписи одинаковых или близко расположенных уровней автоматически объединяются, чтобы значения не накладывались друг на друга.

ДОЛИВ ПОЗИЦИИ

При добавлении позиции в том же направлении SyncTrader может использовать уровни Take Profit первой сделки.

Это позволяет:

  • объединять долив с действующим торговым планом;
  • сохранять первоначальные цели;
  • пересчитывать объёмы оставшихся частей;
  • продолжать автоматический безубыток;
  • работать как на hedging-, так и на netting-счетах.

ТОРГОВЫЕ ШАБЛОНЫ

Доступно девять слотов для сохранения настроек.

Шаблон сохраняет:

  • режим и величину риска;
  • количество Take Profit;
  • распределение объёма между TP;
  • настройки автоматического безубытка;
  • значение Ratio;
  • расположение торговых уровней.

БЫСТРЫЕ ДЕЙСТВИЯ

С панели можно:

  • закрыть все управляемые позиции;
  • закрыть только прибыльные позиции;
  • закрыть только убыточные позиции;
  • удалить управляемые отложенные ордера.

Область действия можно ограничить текущим символом или распространить на все символы. Быстрые действия применяются только к позициям и ордерам с настроенным Magic Number SyncTrader.

ЗАЩИТА ТОРГОВЛИ

Перед отправкой ордера SyncTrader может проверить:

  • максимальный допустимый спред;
  • наличие свободной маржи;
  • резерв свободной маржи;
  • максимальный риск одной сделки;
  • максимальный дневной убыток;
  • дневной результат с учётом или без учёта открытых позиций;
  • правильное расположение Entry, Stop Loss и Take Profit;
  • минимальную дистанцию уровней, установленную брокером.

ИНТЕРФЕЙС

  • английский и русский язык;
  • масштабирование всей панели от 75% до 150%;
  • отдельная настройка масштаба шрифта;
  • полупрозрачная подложка для лучшей читаемости;
  • автоматический цвет текста для светлого и тёмного графика;
  • сворачивание панели;
  • включение и отключение звуков;
  • выбор режима отображения иконок;
  • поддержка экранов с повышенным масштабированием интерфейса;
  • сохранение состояния панели после перезапуска.

HEDGING И NETTING

На hedging-счёте отдельные части позиции сопровождаются раздельно, но общие уровни визуально объединяются.

На netting-счёте MetaTrader хранит одну общую позицию по символу. Промежуточные Take Profit выполняются SyncTrader как виртуальные частичные закрытия. Финальный Take Profit и Stop Loss находятся на сервере брокера.

Для исполнения виртуальных частичных закрытий и автоматического безубытка терминал MetaTrader 5 и SyncTrader должны оставаться запущенными.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

  1. Выберите OneClick Scalp или Risk Manager.
  2. Для Risk Manager укажите сумму или процент риска.
  3. Выберите направление и тип ордера.
  4. Переместите линии Entry, Stop Loss и Take Profit.
  5. Настройте количество TP и распределение объёма.
  6. При необходимости включите Ratio и автоматический безубыток.
  7. Проверьте рассчитанный объём.
  8. Нажмите PLACE ORDER.

ОСНОВНЫЕ ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Trading

  • SyncMagicNumber — идентификатор позиций и ордеров SyncTrader.
  • DefaultRiskMode — риск в валюте счёта или процентах от баланса.
  • DefaultRiskValue — начальное значение риска.
  • DefaultTPCount — начальное количество Take Profit.
  • DeviationPoints — допустимое отклонение исполнения.
  • DefaultOneClickLot — начальный лот режима OneClick Scalp.
  • DefaultTPSLRatio — начальное соотношение TP/SL.
  • EnableTPSLRatioLink — начальное состояние автоматического Ratio.

Trading protection

  • MaxSpreadPoints — максимальный спред для рыночного входа; 0 отключает ограничение.
  • CheckFreeMargin — проверка свободной маржи.
  • MarginReservePercent — необходимый резерв свободной маржи.
  • MaxRiskPerTradeMoney — максимальный риск одной сделки; 0 отключает ограничение.
  • MaxDailyLossMoney — максимальный дневной убыток; 0 отключает ограничение.
  • IncludeFloatingPnLInDailyLoss — учитывать открытый результат в дневном лимите.
  • QuickActionScope — текущий символ или все символы для быстрых действий.

Automatic management

  • EnableAutoBreakeven — начальное состояние автоматического безубытка.
  • AutoBreakevenAfterTP — номер TP для переноса Stop Loss.
  • AutoBreakevenOffsetPoints — дополнительное смещение от цены входа.
  • ReuseFirstTradeTPsForAddOns — использовать цели первой сделки при доливе.

Level display and templates

  • DefaultLevelDisplay — отображение в валюте счёта, points или R.
  • SLLabelMergeTolerancePoints — допуск для объединения близких подписей.
  • LevelTemplateSlot — начальный слот шаблона от 1 до 9.

Panel

  • PanelX и PanelY — положение панели.
  • PanelForeground — основной цвет текста.
  • AutoPanelTextColor — автоматический цвет текста.
  • BuyColor и SellColor — цвета торговых кнопок.
  • StartPanelCollapsed — запуск в свёрнутом состоянии.
  • DefaultPanelLanguage — английский или русский язык.
  • StartPanelBackdrop — начальное состояние подложки.
  • PanelScalePercent — масштаб всей панели от 75% до 150%.
  • PanelFontScalePercent — дополнительный масштаб шрифта.
  • PanelIconMode — автоматические иконки, символы или текст.

ВАЖНО

  • Перед торговлей включите алгоритмическую торговлю в MetaTrader 5.
  • Сначала проверяйте новые настройки на демо-счёте.
  • Учитывайте минимальный объём, шаг объёма и допустимую дистанцию уровней вашего брокера.
  • Рассчитанный объём может немного отличаться от заданного риска из-за округления до разрешённого шага лота.
  • Виртуальные частичные закрытия требуют работающего терминала.
  • SyncTrader не является торговым сигналом и не гарантирует финансовый результат.
  • Торговля на финансовых рынках связана с риском.

Частые вопросы

Открывает ли SyncTrader сделки автоматически?
Нет. SyncTrader не анализирует рынок, не выбирает направление и не формирует сигналы. В режиме Risk Manager ордер отправляется только после нажатия PLACE ORDER. В режиме OneClick Scalp рыночный ордер отправляется только после нажатия BUY или SELL.

Чем OneClick Scalp отличается от Risk Manager?
OneClick Scalp предназначен для мгновенного входа фиксированным лотом без предварительного SL/TP. Risk Manager рассчитывает объём по заданному риску и позволяет заранее подготовить Entry, Stop Loss и до четырёх Take Profit.

Почему линии появились, но позиции нет?
Линии означают, что торговый план подготовлен. Настройте уровни и нажмите PLACE ORDER. Причина возможного отказа отображается в нижней строке панели и во вкладке Experts терминала.

Как рассчитывается торговый объём?
Расчёт учитывает расстояние между Entry и Stop Loss, заданную сумму риска или процент баланса и спецификацию инструмента. Итоговый объём округляется до допустимого шага брокера.

Сколько Take Profit поддерживается?
От одного до четырёх. Процент закрытия каждого TP можно изменить вручную. Последний TP автоматически получает остаток, поэтому сумма всегда равна 100%.

Как работает Ratio TP/SL?
Ratio строит цели относительно расстояния от Entry до Stop Loss. При Ratio 2.0 TP1 равен 2R, TP2 — 3R, TP3 — 4R, TP4 — 5R. При перемещении Stop Loss автоматические цели пересчитываются.

Можно ли вручную передвинуть отдельный TP при включённом Ratio?
Да. Передвинутый вручную TP фиксируется и больше не меняется Ratio. Остальные автоматические цели продолжают пересчитываться.

Как работает автоматический безубыток?
Выберите TP, после которого Stop Loss должен перейти к цене входа. При необходимости задайте дополнительное смещение в points. После срабатывания выбранного TP SyncTrader переносит SL у оставшейся позиции.

Почему на hedging-счёте отображается несколько позиций?
Каждая часть торгового плана открывается как отдельная позиция со своим Take Profit. Это стандартное поведение hedging-счёта.

Как несколько целей работают на netting-счёте?
MetaTrader хранит одну объединённую позицию по символу. Промежуточные TP исполняются SyncTrader как виртуальные частичные закрытия, а финальный TP и Stop Loss размещаются у брокера.

Должен ли терминал оставаться включённым?
Да, для виртуальных частичных закрытий, автоматического безубытка и программного сопровождения. Серверный Stop Loss и финальный Take Profit остаются активными у брокера.

Что происходит при доливе в том же направлении?
Если включён ReuseFirstTradeTPsForAddOns, новая часть использует цели первой сделки. Оставшиеся объёмы пересчитываются, а общий торговый план сохраняется.

Что сохраняет шаблон Setup?
Режим и величину риска, количество TP, проценты закрытия, Ratio, Auto BE и расположение торговых уровней. Доступно девять слотов.

Почему ALL, WIN, LOSS или PEND не затронули ручную сделку?
Быстрые действия работают только с позициями и ордерами, использующими настроенный SyncMagicNumber. Это защищает остальные сделки счёта.

Что произойдёт при достижении дневного лимита убытка?
SyncTrader заблокирует новые управляемые входы. Уже открытые позиции автоматически не закрываются. Значение 0 отключает ограничение.

Как увеличить или уменьшить панель?
Измените PanelScalePercent в диапазоне от 75 до 150. Масштабируются кнопки, интервалы, подложка и зоны нажатия. PanelFontScalePercent позволяет отдельно скорректировать шрифт.

Поддерживаются ли Windows HiDPI и macOS Retina?
Да. Панель учитывает масштаб интерфейса. Для нестандартных конфигураций доступны ручной масштаб панели, масштаб шрифта и выбор режима иконок.

Гарантирует ли программа торговый результат?
Нет. Направление, уровни и риск определяет пользователь. Торговля на финансовых рынках связана с риском.

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Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Утилиты
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 5. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT5. Также доступна версия для MT4. Руководст
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
Утилиты
Профессиональный копировщик сделок для MetaTrader 5 Быстрый, профессиональный и надежный копировщик сделок для MetaTrader . COPYLOT позволяет копировать сделки Forex между терминалами MT4 и MT5 с поддержкой счетов Hedge и Netting . Версия COPYLOT для MT5 поддерживает: - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting Версия MT4 Полное описание + DEMO + PDF Как купить Как установить Как получить файлы жур
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
Утилиты
Premium Trade Manager - Торговая панель со встроенным коучем Premium Trade Manager помещает торгового коуча прямо в ваш график, а под ним работает полноценный движок исполнения. Настройте сделку так, как вы всегда это делаете, затем позвольте Max, вашему ИИ-наставнику по трейдингу, прочитать именно эту настройку с учётом вашего живого счёта и дать чёткое заключение до того, как вы входите: соответствует ли стоп дисциплинированному подходу, разумен ли риск, не выходит ли высоковолатильный релиз ч
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.75 (16)
Утилиты
ВРЕМЕННАЯ СКИДКА  -40% !    Всего $30 вместо $50 за бессрочную версию!   Максимальный реальный дисконт! ТОЛЬКО ДО 22/08 HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций! Выставляет ордера через выбор уровня на графике! полное описание    ::    demo-версия    ::   60-sec-video-description Основные функции: - Рыночные, лимитные и отложенные ордера -  Автоматический подсчет лоттажа  -  Автоматический учет спреда и комиссий -  Неограниченное количество промежуточных тейков для
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
Утилиты
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
Утилиты
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. АКЦИЯ - Если вы уже приобрели "Trade copier MT5", вы можете получить "Trade copier MT4" бесплатно (для копирования MT4 > MT5 и MT4 < MT5). Для получения более подробной информации об условиях, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщени
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
Утилиты
Telegram To MT5 — копировщик сигналов Превратите торговые сигналы из ваших Telegram-каналов в реальные ордера MT5 — автоматически, на любом количестве счетов, с полным контролем над риском и правилами. Telegram To MT5 связывает VIP / сигнальные каналы, на которые вы уже подписаны в Telegram, с вашим терминалом MetaTrader 5. Бесплатное приложение-компаньон для ПК читает сообщения (даже из каналов, которые не допускают ботов), а этот советник исполняет их на вашем счёте — применяя ваши настройки р
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
Утилиты
Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Утилиты
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Power Candles Strategy Scanner — самооптимизирующийся инструмент для поиска настроек по нескольким инструментам Power Candles Strategy Scanner использует тот же самооптимизирующийся движок, что и индикатор Power Candles — для всех символов в вашем Market Watch, одновременно. На одной панели отображается информация о том, какие символы в данный момент являются статистически торгуемыми, какая стратегия выигрывает на каждом из них, оптимальная пара Stop Loss / Take Profit, а также отправляется увед
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
Утилиты
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
Утилиты
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Фильтр:
Alexey Mironov
24
Alexey Mironov 2026.08.04 06:18 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Sergei Chertovskikh
297
Ответ разработчика Sergei Chertovskikh 2026.08.05 05:51
Alexey, спасибо за отзыв!
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