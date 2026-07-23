SyncTrader Risk Manager

SyncTrader Risk Manager — бесплатная торговая панель и риск-менеджер для ручной торговли в MetaTrader 5.

Утилита объединяет два режима работы: быстрый вход фиксированным лотом и подготовку полноценного торгового плана с автоматическим расчётом объёма, Stop Loss и несколькими Take Profit.

SyncTrader не генерирует торговые сигналы и не принимает решения за трейдера. Все сделки открываются только после действия пользователя.

ДВА РЕЖИМА ТОРГОВЛИ

OneClick Scalp

Режим для быстрого входа по рынку:

крупное отображение текущих Bid и Ask;

отдельные кнопки BUY и SELL;

выбор фиксированного торгового объёма;

моментальный вход без предварительного выставления Stop Loss и Take Profit;

подходит для скальпинга и быстрых рыночных решений.

Risk Manager

Режим подготовки сделки с заранее определённым риском:

расчёт объёма по сумме риска в валюте счёта;

расчёт объёма по проценту от баланса;

BUY MARKET и SELL MARKET;

BUY LIMIT и SELL LIMIT;

BUY STOP и SELL STOP;

перемещаемые линии Entry, Stop Loss и Take Profit;

от одного до четырёх уровней Take Profit;

отображение рассчитанного торгового объёма до открытия сделки.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМА МЕЖДУ TAKE PROFIT

Для каждого Take Profit можно самостоятельно выбрать процент закрываемой позиции.

Примеры стандартного распределения:

2 TP: 50% / 50%;

3 TP: 50% / 25% / 25%;

4 TP: 25% / 25% / 25% / 25%.

При изменении одного значения оставшийся объём автоматически перераспределяется. Последний Take Profit всегда получает остаток, чтобы итоговое распределение составляло ровно 100%.

Выбранные проценты сохраняются в шаблонах и восстанавливаются после перезапуска советника или терминала.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ СООТНОШЕНИЕ TP/SL

Режим Ratio позволяет построить Take Profit относительно расстояния до Stop Loss.

Например, при Ratio 2.0:

TP1 располагается на расстоянии 2R;

TP2 — 3R;

TP3 — 4R;

TP4 — 5R.

При перемещении Stop Loss автоматические Take Profit пересчитываются относительно нового риска.

После открытия позиции можно продолжать перемещать Stop Loss. Оставшиеся автоматические цели будут пересчитаны.

Любой Take Profit можно передвинуть вручную, например на уровень ликвидности. После ручного перемещения этот уровень фиксируется и больше не изменяется режимом Ratio. Остальные автоматические цели продолжают пересчитываться.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ БЕЗУБЫТОК

Stop Loss может автоматически переноситься в безубыток после выбранного Take Profit.

Доступно:

выбор номера TP для активации безубытка;

дополнительное смещение Stop Loss от цены входа;

работа с оставшимися частями позиции;

сохранение сопровождения после перезапуска терминала.

ОТОБРАЖЕНИЕ УРОВНЕЙ

Значения Stop Loss и Take Profit можно отображать:

в валюте торгового счёта;

в points;

в единицах риска R.

Подписи одинаковых или близко расположенных уровней автоматически объединяются, чтобы значения не накладывались друг на друга.

ДОЛИВ ПОЗИЦИИ

При добавлении позиции в том же направлении SyncTrader может использовать уровни Take Profit первой сделки.

Это позволяет:

объединять долив с действующим торговым планом;

сохранять первоначальные цели;

пересчитывать объёмы оставшихся частей;

продолжать автоматический безубыток;

работать как на hedging-, так и на netting-счетах.

ТОРГОВЫЕ ШАБЛОНЫ

Доступно девять слотов для сохранения настроек.

Шаблон сохраняет:

режим и величину риска;

количество Take Profit;

распределение объёма между TP;

настройки автоматического безубытка;

значение Ratio;

расположение торговых уровней.

БЫСТРЫЕ ДЕЙСТВИЯ

С панели можно:

закрыть все управляемые позиции;

закрыть только прибыльные позиции;

закрыть только убыточные позиции;

удалить управляемые отложенные ордера.

Область действия можно ограничить текущим символом или распространить на все символы. Быстрые действия применяются только к позициям и ордерам с настроенным Magic Number SyncTrader.

ЗАЩИТА ТОРГОВЛИ

Перед отправкой ордера SyncTrader может проверить:

максимальный допустимый спред;

наличие свободной маржи;

резерв свободной маржи;

максимальный риск одной сделки;

максимальный дневной убыток;

дневной результат с учётом или без учёта открытых позиций;

правильное расположение Entry, Stop Loss и Take Profit;

минимальную дистанцию уровней, установленную брокером.

ИНТЕРФЕЙС

английский и русский язык;

масштабирование всей панели от 75% до 150%;

отдельная настройка масштаба шрифта;

полупрозрачная подложка для лучшей читаемости;

автоматический цвет текста для светлого и тёмного графика;

сворачивание панели;

включение и отключение звуков;

выбор режима отображения иконок;

поддержка экранов с повышенным масштабированием интерфейса;

сохранение состояния панели после перезапуска.

HEDGING И NETTING

На hedging-счёте отдельные части позиции сопровождаются раздельно, но общие уровни визуально объединяются.

На netting-счёте MetaTrader хранит одну общую позицию по символу. Промежуточные Take Profit выполняются SyncTrader как виртуальные частичные закрытия. Финальный Take Profit и Stop Loss находятся на сервере брокера.

Для исполнения виртуальных частичных закрытий и автоматического безубытка терминал MetaTrader 5 и SyncTrader должны оставаться запущенными.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Выберите OneClick Scalp или Risk Manager. Для Risk Manager укажите сумму или процент риска. Выберите направление и тип ордера. Переместите линии Entry, Stop Loss и Take Profit. Настройте количество TP и распределение объёма. При необходимости включите Ratio и автоматический безубыток. Проверьте рассчитанный объём. Нажмите PLACE ORDER.

ОСНОВНЫЕ ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Trading

SyncMagicNumber — идентификатор позиций и ордеров SyncTrader.

DefaultRiskMode — риск в валюте счёта или процентах от баланса.

DefaultRiskValue — начальное значение риска.

DefaultTPCount — начальное количество Take Profit.

DeviationPoints — допустимое отклонение исполнения.

DefaultOneClickLot — начальный лот режима OneClick Scalp.

DefaultTPSLRatio — начальное соотношение TP/SL.

EnableTPSLRatioLink — начальное состояние автоматического Ratio.

Trading protection

MaxSpreadPoints — максимальный спред для рыночного входа; 0 отключает ограничение.

CheckFreeMargin — проверка свободной маржи.

MarginReservePercent — необходимый резерв свободной маржи.

MaxRiskPerTradeMoney — максимальный риск одной сделки; 0 отключает ограничение.

MaxDailyLossMoney — максимальный дневной убыток; 0 отключает ограничение.

IncludeFloatingPnLInDailyLoss — учитывать открытый результат в дневном лимите.

QuickActionScope — текущий символ или все символы для быстрых действий.

Automatic management

EnableAutoBreakeven — начальное состояние автоматического безубытка.

AutoBreakevenAfterTP — номер TP для переноса Stop Loss.

AutoBreakevenOffsetPoints — дополнительное смещение от цены входа.

ReuseFirstTradeTPsForAddOns — использовать цели первой сделки при доливе.

Level display and templates

DefaultLevelDisplay — отображение в валюте счёта, points или R.

SLLabelMergeTolerancePoints — допуск для объединения близких подписей.

LevelTemplateSlot — начальный слот шаблона от 1 до 9.

Panel

PanelX и PanelY — положение панели.

PanelForeground — основной цвет текста.

AutoPanelTextColor — автоматический цвет текста.

BuyColor и SellColor — цвета торговых кнопок.

StartPanelCollapsed — запуск в свёрнутом состоянии.

DefaultPanelLanguage — английский или русский язык.

StartPanelBackdrop — начальное состояние подложки.

PanelScalePercent — масштаб всей панели от 75% до 150%.

PanelFontScalePercent — дополнительный масштаб шрифта.

PanelIconMode — автоматические иконки, символы или текст.

ВАЖНО

Перед торговлей включите алгоритмическую торговлю в MetaTrader 5.

Сначала проверяйте новые настройки на демо-счёте.

Учитывайте минимальный объём, шаг объёма и допустимую дистанцию уровней вашего брокера.

Рассчитанный объём может немного отличаться от заданного риска из-за округления до разрешённого шага лота.

Виртуальные частичные закрытия требуют работающего терминала.

SyncTrader не является торговым сигналом и не гарантирует финансовый результат.

Торговля на финансовых рынках связана с риском.

Частые вопросы

Открывает ли SyncTrader сделки автоматически?

Нет. SyncTrader не анализирует рынок, не выбирает направление и не формирует сигналы. В режиме Risk Manager ордер отправляется только после нажатия PLACE ORDER. В режиме OneClick Scalp рыночный ордер отправляется только после нажатия BUY или SELL.

Чем OneClick Scalp отличается от Risk Manager?

OneClick Scalp предназначен для мгновенного входа фиксированным лотом без предварительного SL/TP. Risk Manager рассчитывает объём по заданному риску и позволяет заранее подготовить Entry, Stop Loss и до четырёх Take Profit.

Почему линии появились, но позиции нет?

Линии означают, что торговый план подготовлен. Настройте уровни и нажмите PLACE ORDER. Причина возможного отказа отображается в нижней строке панели и во вкладке Experts терминала.

Как рассчитывается торговый объём?

Расчёт учитывает расстояние между Entry и Stop Loss, заданную сумму риска или процент баланса и спецификацию инструмента. Итоговый объём округляется до допустимого шага брокера.

Сколько Take Profit поддерживается?

От одного до четырёх. Процент закрытия каждого TP можно изменить вручную. Последний TP автоматически получает остаток, поэтому сумма всегда равна 100%.

Как работает Ratio TP/SL?

Ratio строит цели относительно расстояния от Entry до Stop Loss. При Ratio 2.0 TP1 равен 2R, TP2 — 3R, TP3 — 4R, TP4 — 5R. При перемещении Stop Loss автоматические цели пересчитываются.

Можно ли вручную передвинуть отдельный TP при включённом Ratio?

Да. Передвинутый вручную TP фиксируется и больше не меняется Ratio. Остальные автоматические цели продолжают пересчитываться.

Как работает автоматический безубыток?

Выберите TP, после которого Stop Loss должен перейти к цене входа. При необходимости задайте дополнительное смещение в points. После срабатывания выбранного TP SyncTrader переносит SL у оставшейся позиции.

Почему на hedging-счёте отображается несколько позиций?

Каждая часть торгового плана открывается как отдельная позиция со своим Take Profit. Это стандартное поведение hedging-счёта.

Как несколько целей работают на netting-счёте?

MetaTrader хранит одну объединённую позицию по символу. Промежуточные TP исполняются SyncTrader как виртуальные частичные закрытия, а финальный TP и Stop Loss размещаются у брокера.

Должен ли терминал оставаться включённым?

Да, для виртуальных частичных закрытий, автоматического безубытка и программного сопровождения. Серверный Stop Loss и финальный Take Profit остаются активными у брокера.

Что происходит при доливе в том же направлении?

Если включён ReuseFirstTradeTPsForAddOns, новая часть использует цели первой сделки. Оставшиеся объёмы пересчитываются, а общий торговый план сохраняется.

Что сохраняет шаблон Setup?

Режим и величину риска, количество TP, проценты закрытия, Ratio, Auto BE и расположение торговых уровней. Доступно девять слотов.

Почему ALL, WIN, LOSS или PEND не затронули ручную сделку?

Быстрые действия работают только с позициями и ордерами, использующими настроенный SyncMagicNumber. Это защищает остальные сделки счёта.

Что произойдёт при достижении дневного лимита убытка?

SyncTrader заблокирует новые управляемые входы. Уже открытые позиции автоматически не закрываются. Значение 0 отключает ограничение.

Как увеличить или уменьшить панель?

Измените PanelScalePercent в диапазоне от 75 до 150. Масштабируются кнопки, интервалы, подложка и зоны нажатия. PanelFontScalePercent позволяет отдельно скорректировать шрифт.

Поддерживаются ли Windows HiDPI и macOS Retina?

Да. Панель учитывает масштаб интерфейса. Для нестандартных конфигураций доступны ручной масштаб панели, масштаб шрифта и выбор режима иконок.

Гарантирует ли программа торговый результат?

Нет. Направление, уровни и риск определяет пользователь. Торговля на финансовых рынках связана с риском.