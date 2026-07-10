SAR Manager — когда точки Parabolic SAR превращаются в полноценную торговую систему

Parabolic SAR знаком практически каждому трейдеру. Его точки легко заметить на графике: пока они находятся под ценой, рынок считается направленным вверх, а после перехода над ценой появляется признак возможного движения вниз.

Но стандартный Parabolic SAR показывает только точки. Он не рассчитывает уровни Stop Loss и Take Profit, не отмечает полноценную историю входов и выходов, не отправляет подробные уведомления и не предоставляет статистику сигналов.

Именно поэтому был создан SAR Manager — визуальный сигнальный индикатор, который превращает классический Parabolic SAR в понятную и структурированную торговую систему.

Индикатор представлен в двух самостоятельных версиях:

Обе версии доступны без оплаты.

Знакомая логика в новом формате

Основой SAR Manager остаётся классическая логика Parabolic Stop and Reverse.

Сигнал BUY формируется, когда точки SAR переходят из положения над ценой под цену. Сигнал SELL появляется, когда точки перемещаются из положения под ценой над неё.

Однако индикатор не реагирует на каждое внутрисвечное изменение. Сигнал подтверждается после закрытия свечи, а виртуальный вход рассчитывается по цене открытия следующей свечи.

Это важный принцип работы SAR Manager. Текущая свеча ещё может изменяться, поэтому использование её незавершённых данных способно создавать нестабильные сигналы. Подтверждение по закрытой свече делает историю входов последовательной: уже сформированный сигнал не исчезает при следующем движении цены.

Не просто стрелка, а готовая структура сигнала

При появлении нового направления SAR Manager показывает не только стрелку BUY или SELL.

Для каждого виртуального входа рассчитываются:

цена Entry;

уровень Stop Loss;

уровень Take Profit;

направление позиции;

причина последующего выхода;

результат закрытого сигнала в пунктах.

Расстояние до Stop Loss и Take Profit задаётся пользователем во входных параметрах. Это позволяет адаптировать индикатор под разные инструменты, таймфреймы и торговые подходы.

Один трейдер может использовать небольшой Stop Loss и короткую цель для внутридневной торговли. Другой может увеличить расстояние до уровней и анализировать более продолжительные движения.

Важно учитывать, что все расстояния задаются в points — пунктах MetaTrader. Например, для пятизначной валютной котировки 100 points соответствуют 10 стандартным пипсам.

Полная визуализация на графике

Одна из главных задач SAR Manager — сделать каждый сигнал максимально понятным без постоянного изучения чисел и ручных расчётов.

На графике отображаются:

точки Parabolic SAR;

зелёные стрелки BUY;

красные стрелки SELL;

маркеры выходов;

синяя линия Entry;

красная линия Stop Loss;

зелёная линия Take Profit;

ценовые подписи торговых уровней.

Трейдер сразу видит направление сигнала, потенциальный риск и установленную цель.

При необходимости последние уровни Entry, Stop Loss и Take Profit могут оставаться на графике после закрытия виртуальной позиции. Это позволяет оценить, как цена вела себя после сигнала и насколько выбранные настройки соответствуют характеру движения инструмента.

Продуманная логика выходов

Виртуальная позиция в SAR Manager может завершиться несколькими способами:

достижением Stop Loss;

достижением Take Profit;

появлением противоположного сигнала SAR;

ценовым разрывом через установленный уровень.

Если после сигнала рынок открывается за Stop Loss или Take Profit, индикатор учитывает гэп и использует фактическую цену открытия свечи.

Отдельного внимания заслуживает ситуация, когда внутри одной исторической свечи цена достигла и Stop Loss, и Take Profit. По обычным данным OHLC невозможно точно определить, какой уровень был достигнут первым.

Для такого случая предусмотрено два режима:

Stop Loss First — консервативный расчёт;

Take Profit First — альтернативный расчёт.

По умолчанию используется консервативный вариант Stop Loss First.

Информационная панель вместо множества расчётов

В верхней части графика размещается информационная таблица, которая объединяет текущее состояние индикатора и результаты предыдущих сигналов.

Панель отображает:

торговый символ;

текущий таймфрейм;

сигнал BUY или SELL;

состояние ACTIVE или WAIT;

направление SAR;

цену входа;

Stop Loss;

Take Profit;

соотношение потенциального риска и цели;

количество входов BUY;

количество входов SELL;

количество закрытых виртуальных сделок;

количество прибыльных, убыточных и безубыточных результатов;

общий результат в пунктах;

причину и цену последнего выхода.

Цветовая индикация помогает быстрее воспринимать информацию. BUY, SELL, Entry, Stop Loss и Take Profit имеют разные цвета, поэтому таблица остаётся понятной даже при быстром просмотре графика.

Количество анализируемых свечей задаётся параметром InpHistoryBars. Пользователь может самостоятельно выбрать глубину истории, по которой будут строиться сигналы и рассчитываться статистика.

Уведомления о входах и выходах

SAR Manager способен следить за изменениями Parabolic SAR без постоянного присутствия трейдера перед монитором.

Индикатор поддерживает:

всплывающие уведомления MetaTrader;

Push-уведомления на мобильное устройство;

сообщения по электронной почте;

звуковые сигналы.

Уведомления о входах и выходах включаются отдельно.

Сообщение о новом входе содержит направление, символ, таймфрейм, цену Entry, Stop Loss и Take Profit.

При закрытии виртуальной позиции индикатор сообщает направление сделки, причину выхода, цену закрытия и результат в пунктах.

После установки SAR Manager не отправляет сообщения по старой истории. Уведомления активируются для новых событий и защищены от повторной отправки на каждом тике.

Возможность настройки под собственный стиль

Parabolic SAR не имеет универсальных параметров, одинаково подходящих для всех рынков. На одном инструменте могут лучше работать более чувствительные настройки, а на другом — более спокойные.

SAR Manager позволяет изменять:

шаг ускорения SAR;

максимальное ускорение SAR;

Stop Loss в пунктах;

Take Profit в пунктах;

расстояние стрелок от цены;

количество анализируемых свечей;

правило обработки свечи, достигшей SL и TP;

отображение торговых линий;

сохранение последних уровней;

способы уведомлений;

цвета точек, стрелок и линий;

положение информационной панели.

Благодаря этому один индикатор можно использовать для анализа валютных пар, металлов, индексов, криптовалют и других инструментов, доступных в MetaTrader.

Для кого создан SAR Manager

Индикатор может быть полезен трейдерам, которые:

уже используют Parabolic SAR;

хотят видеть готовые входы и выходы;

предпочитают заранее оценивать риск и цель;

анализируют разные настройки Stop Loss и Take Profit;

работают на нескольких таймфреймах;

хотят получать уведомления о новых событиях;

изучают историю сигналов непосредственно на графике;

предпочитают визуально понятные торговые инструменты.

SAR Manager не усложняет классическую идею Parabolic SAR дополнительными десятками скрытых фильтров. Его задача — сделать знакомую систему более информативной, удобной и прозрачной.

Две версии: MetaTrader 4 и MetaTrader 5

SAR Manager создан для двух популярных торговых платформ.

Версия для MetaTrader 4 использует нативный расчёт Parabolic SAR платформы MT4. Версия для MetaTrader 5 работает со стандартным индикатором SAR платформы MT5.

Обе версии имеют одинаковую основную логику:

подтверждение сигналов по закрытым свечам;

вход на открытии следующей свечи;

виртуальные уровни SL и TP;

визуализацию входов и выходов;

информационную панель;

статистику в пунктах;

уведомления.

Версии для MT4 и MT5 доступны без оплаты.

Важное замечание

SAR Manager является информационно-сигнальным индикатором. Он не открывает реальные ордера и не управляет торговым счётом.

Все позиции, уровни и результаты в таблице являются виртуальными. Расчёты не учитывают точный исторический спред, комиссию, своп и возможное проскальзывание, поэтому отображаемую статистику нельзя считать полноценным тестом торговой стратегии.

Индикатор не гарантирует прибыльность. Его задача — помочь трейдеру структурировать сигналы Parabolic SAR, видеть уровни риска и цели, анализировать историю и своевременно получать уведомления.

Перед применением выбранных настроек в реальной торговле рекомендуется проверить их на истории и демонстрационном счёте.

Заключение

Parabolic SAR остаётся одним из самых узнаваемых трендовых индикаторов. Его сила заключается в простой идее: точки меняют положение относительно цены и показывают возможную смену направления.

SAR Manager сохраняет эту простоту, но добавляет то, чего не хватает стандартному инструменту: входы, выходы, Stop Loss, Take Profit, уведомления, статистику и полную визуализацию.

Теперь обычные точки SAR становятся не просто отметками на графике, а понятной системой наблюдения за движением рынка.

SAR Manager доступен для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Обе версии доступны без оплаты.