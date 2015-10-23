Паритет по EURUSD и "идеальный шторм" в декабре? Вполне возможно

Перспектива того, что EURUSD придет к паритету, начала обсуждаться с удвоенной силой. В четверг ЕЦБ просигнализировал о том, что в случае необходимости рассмотрит продление QE на весь 2016 год и даже за пределы этого срока.

После того, как прозвучало решение регулятора оставить процентные ставки на прежнем, рекордно низком уровне, Марио Драги заявил на пресс-конференции, что «политика должна быть пересмотрена в декабре», потому что инфляция упорно остается низкой на фоне ослабления развивающихся рынков и их валют. Собственно, именно это и было интерпретировано рынками как знак готовности ЕЦБ к решительным шагам.

Также Драги сказал о том, что ЕЦБ держит открытым «меню» всех политических инструментов. В ответ на это евро упал до трехнедельного минимума против доллара: со вчерашней отметки в 1,1300 (перед самым оглашением решения по ставке) он опускался до 1,1077 (сегодня во время азиатской сессии). Правда, к настоящему моменту (13.28 мск) EURUSD торгуется на отметке $1,1100, немного приходя в себя после публикации позитивных PMI в Германии, Франции и по еврозоне в целом.

После того, как ЕЦБ запустил свою программу QE в марте, курс евро претерпел серьезные лишения: EURUSD доходила до 12-летнего минимума на отметке $1,0560.

Сейчас многие аналитики считают, что на финансовых рынках вполне может разразиться «идеальный шторм». Для этого нужно, чтобы одновременно были выполнены два условия: дальнейшее смягчение монетарной политики от ЕЦБ и решение ФРС поднять свои процентные ставки уже в октябре 2012 года. Иными словами, нужно, чтобы в одной точке сошлись два мощных фактора усиления доллара и ослабления евро.

Ричард Йеценда, руководитель отдела глобального исследования рынков в банковской группе ANZ сказал в пятницу в своем интервью для агентства CNBC, что если такой «идеальный шторм» разразится, вполне возможно, что наступит паритет по паре евро/доллар. По его мнению, если ФРС поднимет ставку, а ЕЦБ одновременно ослабит монетарную политику — это послужит медвежьим фактором по евро, и потенциально рынки могли бы увидеть выход из диапазона $1,05 — 1,15, в котором единая валюта застряла уже на протяжении долгого времени.

Другие форекс-аналитики подчеркнули, что вчерашние комментарии Драги не намекнули на конкретное предпочтение для одного какого-либо политического инструмента. Увидели в этих комментариях и готовность увести депозитную ставку глубже в отрицательную территорию.

Ли Хардман, валютный аналитик Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (BTMU) пишет в пятницу в своей записке для клиентов: «ЕЦБ заранее дал понять, что следующим шагом по смягчению денежно-кредитной политики, скорее всего, станет расширение QE. Это важный негативный фактор по евро: сочетание потенциального углубления отрицательной ставки и расширения QE представляется очень эффективным в ослаблении единой валюты. ЕЦБ выглядит очень озабоченным по поводу недавнего усиления евро: ведь это давит на инфляцию и не дает ей подняться к целевому уровню. Поэтому регулятор, возможно активизирует свои усилия по снижению курса единой валюты».

Политические заявления ЕЦБ укрепили ранее выпущенный прогноз BTMU по паре EURUSD: 1,0900 к концу года. Своим прогнозом поделился и Ян Шефердсон, главный экономист Pantheon Macroeconomics: по его мнению, в декабре евро может упасть до $1,08.

Однако не все форекс-аналитики в это верят. Кит Жакс, глава отделения глобальной валютной стратегии в Societe Generale, сомневается в том, что одной лишь вербальной интервенции Драги недостаточно для дальнейшего устойчивого ослабления валюты.

«Я все еще думаю, что для снижения евро недостаточно только слов о расширении QE. А вот обещания снижения ставок по депозитам — вполне могут толкнуть единую валюту вниз. Вряд ли рост цен на активы ослабят евро и выведут его за рамки недавних минимумов цикла. Но отрицательные ставки будут иметь большее влияние, чем обычный QE.



