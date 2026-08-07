Фундаментальный анализ рынка за 07.08.2026 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:30 EET. USD - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе

EURUSD:

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Евро начинает сессию с неоднозначным внутренним фоном. Инфляция в еврозоне ускорилась до 2,9%, а базовый показатель — до 2,5%, что сохраняет ожидания ужесточения политики ЕЦБ. Рост экономики во втором квартале оказался устойчивее прогнозов. Однако неожиданное снижение промышленного производства Италии показывает, что восстановление остаётся неравномерным и не создаёт для евро самостоятельного импульса против доллара.

Главным фактором дня становится отчёт по рынку труда США. Рынок ждёт увеличения числа рабочих мест после слабого июньского результата, а безработица, по прогнозам, останется на уровне 4,2%. ФРС в июле сохранила ставку в диапазоне 3,50–3,75% и продолжает подчёркивать зависимость решений от данных. До публикации статистики это поддерживает осторожный спрос на доллар при сохраняющемся инфляционном давлении.

Евро получает поддержку от ожиданий по ЕЦБ, но этот фактор уже во многом учтён рынком и ограничен неоднородной экономической картиной региона. Если американская занятость не окажется заметно слабее ожиданий, преимущество может остаться за долларом. Базовый сценарий допускает умеренное снижение EURUSD, тогда как слабый отчёт США станет главным риском для идеи продаж.

Торговая идея: SELL 1.1525, SL 1.1555, TP 1.1455





Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:30 EET. USD - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе

GBPUSD:





Фунт входит в сессию без убедительного локального преимущества. Банк Англии сохранил ставку на уровне 3,75%, поскольку регулятору требуется время для оценки влияния дорогой энергии на инфляцию. Июльский индекс деловой активности в строительстве вырос до 44,7, но остался ниже границы роста. Это указывает на ослабление спада, однако не подтверждает сильного восстановления спроса.

Рынок закладывает возможность повышения ставки Банка Англии до конца года, и такие ожидания сдерживают давление на британскую валюту. Вместе с тем потенциал поддержки ограничен: инфляция снизилась до 2,6%, рынок труда стал менее напряжённым, а высокие расходы по заимствованиям продолжают влиять на потребителей и компании. Без более жёстких сигналов часть ожиданий может быть пересмотрена не в пользу фунта.

На текущей сессии решающим фактором для GBPUSD остаётся американская статистика занятости. ФРС сохраняет ставку выше британской и допускает дальнейшие действия при устойчивой инфляции, поэтому нейтральные или сильные данные способны укрепить спрос на доллар. При отсутствии свежего британского фактора приоритет остаётся за умеренным снижением пары; слабый отчёт США способен быстро изменить сценарий.

Торговая идея: SELL 1.3455, SL 1.3490, TP 1.3370





Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:30 EET. USD - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе

USDJPY:

Иена сохраняет поддержку после совместных действий Японии и США на валютном рынке 31 июля. Официально подтверждённая покупка японской валюты показала готовность властей противодействовать чрезмерным колебаниям курса, поэтому потенциал роста USDJPY ограничен. Однако эффект вмешательства ослабевает, поскольку рынок вновь учитывает значительную разницу процентных ставок.

Банк Японии удерживает краткосрочную ставку около 1,0%, тогда как диапазон ставки ФРС составляет 3,50–3,75%. Доходность десятилетних казначейских облигаций США держится около 4,68%, поддерживая привлекательность доллара в операциях на разнице ставок. Текущая политика Банка Японии пока не устраняет разрыв с США, а новых подтверждённых действий властей после интервенции не последовало.

Ключевой проверкой станет отчёт по занятости США. Результат на уровне ожиданий или выше способен поддержать доходности и продолжить восстановление доллара против иены. Риск повторного вмешательства требует осторожной цели, однако сам по себе не отменяет преимущество процентного фактора. При сохранении текущего фона базовый сценарий допускает умеренное повышение USDJPY, тогда как слабые данные США усилят спрос на иену.

Торговая идея: BUY 158.30, SL 157.90, TP 159.20





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