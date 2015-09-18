Дайджест 14-18 сентября: "Битрубль", ставка ФРС, а также почему именно Набиуллина - лучший руководитель ЦБ в мире

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: "Битрубль" и будущее криптовалют в России.
- Коммерсант: Qiwi имитирует рубли. В России может появиться своя виртуальная валюта
- Аргументы и Факты: Что такое битрубль и зачем он нужен?
- MQL5 Blogs: Криптовалюты в России: Минфин - против, Сбербанк - за, а центробанк «изучает и смотрит»
- Коммерсант: «Мы не запрещаем криптовалюты, мы их изучаем». Qiwi и ЦБ публично обсудили планы компании по выпуску битрубля
- BBC Russian: Зачем платежная система QIWI создает "битрубль"?
- РБК: Греф рассказал о вложениях в биткоины
Ставка ФРС и российские реалии:
- MQL5 Blogs: Ставка ФРС осталась на прежнем уровне
- Investing.com: Ставка ФРС без изменений, экономика РФ − тоже
- Lenta.ru: Набиуллина рассказала о влиянии ФРС США на Россию
- РБК: Продавать или покупать: что делать инвесторам после решения ФРС
- Euronews: Business Line: ставки и большая игра мировых центробанков
Обзор ключевых событий: экономика, финансы, инвестиции, власть
- MQL5 Blogs: Три сценария для российской экономики от ЦБ РФ. Готовимся к нефти дешевле $40
- Российская Газета: Улюкаев дал прогноз по инфляции на конец года
- РБК: В правительстве пересмотрели сроки перехода экономики к росту
- РБК: СМИ сообщили о возможном повышении пенсионного возраста уже в 2016 году
- Reuters: Минфин РФ хочет покрывать дефицит лишь рыночными заимствованиями в 2018 году
- РБК: Новая реформа многократно увеличит штрафы за налоговые нарушения
- Вести Экономика: Геополитика душит экспорт ПО из РФ
- MQL5 Blogs: Видео: Макс Кайзер. Компании и банки запустили "оружие массового финансового поражения"
- Euronews: ОЭСР ухудшила прогнозы роста мировой экономики
- MQL5 Blogs: Набиуллина - лучшая глава ЦБ в мире по версии журнала Euromoney
- Вести Экономика: Набиуллина: российский SWIFT практически готов
- Вести Экономика: Комментарии. Центробанк не выполнил свою главную задачу!
- Forbes: Как умножить капитал: советы лучших управляющих благосостоянием
Новости валютного рынка:
- Коммерсант: Валютный рынок сегодня. Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет себя вести рубль 18 сентября
- MQL5 Blogs: Евро/Доллар (EUR/USD) - краткосрочные тенденции и торговые идеи: в ожидании пробоя ключевых разворотных уровней
- MQL5 Blogs: Доллар/Рубль (USD/RUB) - долгосрочные тенденции и торговые идеи: разнонаправленный восходящий тренд
- Вести Экономика: Банк России: волатильность не угрожает рублю
- MQL5 Blogs: Эксперты спорят о том, как решение ФРС повлияет на рубль
- MQL5 Blogs: Аналитики ищут объяснение аномальному укреплению рубля
- Вести Экономика: Почему евро слабее, чем мы думаем
Новости сырьевого рынка:
- Вести Экономика: Сырьевые рынки падают на решении ФРС
- РБК: Выдохнули: как решение ФРС отразится на ценах на нефть
- MQL5 Blogs: По прогнозам ОПЕК, цены на нефть вернутся к $80 за баррель к 2020 году
- MQL5 Blogs: Почему Россия не хочет помочь ОПЕК в стабилизации цен на нефть?
- РБК: В Минфине допустили падение цены нефти до $20 за баррель
- Российская Газета: В Минэнерго РФ назвали условие стабилизации цен на нефть
- BBC Russian: Импортозамещение в российской нефтянке: падение добычи неизбежно?
- MQL5 Blogs: На Лондонской бирже металлов почти не осталось золота, говорят эксперты
Новости компаний: события, стартапы, истории успеха
- РБК: Бизнесу отказали в особом порядке возбуждения уголовных дел
- РБК: Бизнес назвал «безобразным» закон о госмонополии на кадастровую оценку
- Российская Газета: Улюкаев не исключил оказания помощи попавшим под санкции компаниям
- Deutsche Welle: Комментарий: "Яндекс" против Google - протекционизм или борьба с монополией?
- Deutsche Welle: Немецкие магазины Euroshop появятся в России
- РБК: Альфа-банк продаст свой бизнес в США
- РБК: Fitch назвало единственный прибыльный розничный банк в России
- Forbes: Каким российским банкам доверить миллион: рейтинг Forbes
- Deutsche Welle: Глава Deutsche Bank в России покидает свой пост
- РБК: Deutsche Bank свернул большую часть бизнеса в России
- MQL5 Blogs: Apple переманивает сотрудников у Tesla Motors и ждет рекордных продаж iPhone
- BBC Russian: Как подзаработать на культе Apple
- Вести Экономика: Apple лишит смартфоны Samsung ряда привычных функций
Главное в мире:
- Deutsche Welle: Германия предоставляет Киеву полмиллиарда евро
- Вести Экономика: Fitch решает судьбу Турции
- Вести Экономика: Смит: Европе необходима новая стратегия развития
- Euronews: Безработица в Греции – ниже 25%
- Коммерсант: UBS сравнил цены и зарплаты. Самыми дорогими городами оказались Нью-Йорк, Цюрих и Женева
- Euronews: Экономика Китая: посадка продолжается
- Вести Экономика: Зарубежные инвестиции Китая превысят $1 трлн
- Deutsche Welle: На мировом рынке дешевеет еда
- Euronews: Генсек ФИФА подозревается в коррупции и отстранен от должности
- BBC Russian: В Европе прошли демонстрации за и против мигрантов
- Российская Газета: Венгрия начала строительство заграждений на границе с Хорватией