Дайджест 14-18 сентября: "Битрубль", ставка ФРС, а также почему именно Набиуллина - лучший руководитель ЦБ в мире
Аналитика и прогнозы

Дайджест 14-18 сентября: "Битрубль", ставка ФРС, а также почему именно Набиуллина - лучший руководитель ЦБ в мире

18 сентября 2015, 11:20
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: "Битрубль" и будущее криптовалют в России.

Ставка ФРС и российские реалии:

Обзор ключевых событий: экономика, финансы, инвестиции, власть

Новости валютного рынка:

Новости сырьевого рынка:

Новости компаний: события, стартапы, истории успеха

Главное в мире:

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