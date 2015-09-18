По прогнозам ОПЕК, цены на нефть вернутся к $80 за баррель к 2020 году

Прогнозисты ОПЕК ожидают, что цены на нефть будут расти не более чем на $5 за баррель в год до $80 к 2020 году. Производство в странах вне ОПЕК замедляется, но этого недостаточно, чтобы в скором времени компенсировать избыток нефти на рынке, по данным источников ОПЕК.

Согласно источникам агентства Reuters, цифры эти содержатся в обновленном докладе о среднесрочной стратегии, которая обсуждается на этой неделе в Вене. Стратегия эта до сих пор не полностью одобрена министрами ОПЕК.

В докладе прогнозируется, что к 2017 году производство в странах, не входящих в ОПЕК, составит 58,2 млн баррелей в день. Это примерно на 1 миллион баррелей ниже, чем в предыдущем прогнозе.

Фактически это означает, что ОПЕК можно будет поставлять еще 1 млн дополнительных баррелей в день. Это хорошая новость для группы, чья доля на мировом рынке сократилась в последние годы с 40% до 33% из-за сланцевого бума в США и активной разработки новых месторождений в Канаде и России.

В последнем своем ежемесячном докладе прогнозисты ОПЕК отметили, что рост производства вне картеля уже замедлился. В этом году из-за низких цен на нефть рост составил всего 880 000 баррелей в сутки (до 57,43 млн баррелей). Это практически вдвое ниже рекордного прыжка на 1,7 млн баррелей в сутки в 2014 году.

Согласно новому среднесрочному прогнозу, в течение ближайших двух лет рост поставки вне картеля замедлится вдвое с нынешних уровней.

Но даже если рынки начинают наконец приходить к балансу (из-за ухода с рынка производителей с высокой себестоимостью добычи вне ОПЕК), цены вряд ли вернутся выше $100 за баррель до 2030 — 2040 гг. Согласно источникам внутри ОПЕК, картель вернет себе свои 40% мирового рынка как раз к 2030 — 2040 году с нынешних 33%. До тех пор цены будут оставаться ниже $90 за баррель.

Сейчас, к 10.49 мск, Brent c поставкой в ноябре стоит $48,81; WTI $46,41. Нефтяные котировки подскочили было вверх после того, как ФРС США воздержалась от подъема процентной ставки, однако в пятницу днем снова снизились.