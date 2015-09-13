Три сценария для российской экономики от ЦБ РФ. Готовимся к нефти дешевле $40

Регулятор пересмотрел прогноз развития российской экономики на ближайшие три года. Теперь рецессию предсказывают на ближайшие три года: к росту Россия перейдет не раньше, чем в 2017 году, а если реализуется так называемый стрессовый сценарий, то спад затянется до 2018 года. Главными виновниками экономических бед России назначены обвал цены на нефть и неопределенные перспективы Китая.

Центробанк опубликовал три сценария развития российской экономики. Худший из них предполагает нефть дешевле 40 долларов за баррель в течение трех ближайших лет, еще более серьезный спад в экономике (на 5% в 2016 году), отток капиталов, таяние валютных резервов и сильное ужесточение монетарной политики регулятора. Инфляция в стрессовом сценарии в 2016 году будет расти на 7 – 9%, а к росту страна сможет перейти только в 2018 году. Если этот сценарий будет реализован, то регулятору придется использовать валютные резервы страны, и тогда в 2016 году они снизятся, а в 2017 – 2018 гг не будет возможностей их пополнения.

Базовый сценарий на 2016 – 2018 гг предполагает нефть по $50, и по нему в 2016 году экономика упадет на 0,5 – 1,0%, а в 2017 году останется на нулевом уровне. Инфляция должна замедлиться до 55 – 65%, и параллельно с этим регулятор будет смягчать монетарную политику. На конец 2015 года оценка инфляции повышена до 12 – 13% (ранее указывалась цифра 10,8%), ВВП, согласно ожиданиям регулятора, снизится на 3,9 – 4,4% (июньский прогноз – 3,2%).

В оптимистичном сценарии регулятор мечтает о нефти по $70 – 75 за баррель, начале роста уже 2016 году и заметном смягчении монетарной политики. Однако и оптимистичный сценарий довольно жесткий: в ближайшие годы российской экономике придется очень трудно, поэтому сейчас стране нужны структурные реформы для стимулирования роста. Оставшиеся ресурсы необходимо перенаправить из сырьевого сектора в более конкурентоспособные сегменты, постараться развить новые технологии и начать наконец отходить от схемы сырьевой экономики.