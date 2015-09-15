Apple переманивает сотрудников у Tesla Motors и ждет рекордных продаж iPhone

Как сообщает издание Вести.Экономика, сотрудники компании Tesla Motors в последнее время уходят в Apple на разработку электромобиля, причем растущее число таких «перебежчиков» уже представляет серьезную угрозу для американского производителя электрокаров. В Tesla уже пришлось передвинуть сроки завершения разработки Model X, а до этого выпуск электроседана Model S также несколько раз откладывался из-за ухода разработчиков.

Ходят слухи, что в Apple трудится более тысячи сотрудников над проектом Titan, и многие из них пришли из компании Элона Маска. Кстати, среди «перебежчиков» есть все - от менеджеров по производству до старших инженеров. В феврале этого года Элон Маск сообщал, что, по имеющейся у него информации, Apple предлагала бонусы в $250 тыс. тем, кто захочет перебраться в Купертино, но тогда мало кто согласился. А вот сейчас, похоже, ситуация изменилась. Появились даже новые слухи, что TeslaMotors могут вообще целиком продать компании Apple.

Но, несмотря на подобного рода слухи, компания Apple в настоящее время планирует поставить новый рекорд по продажам новой модели айфонов. Прошлогодний рекорд продаж iPhone будет перекрыт, заявили в компании. Уже за первые выходные компания ожидает продать более 10 млн смартфонов. «Реакция клиентов на iPhone 6s и iPhone 6s Plus была крайне позитивной, в этот уикенд предзаказы активно делались по всему миру», — сказала представитель Apple Труди Мюллер.

Более 60% выручки компания получает от продажи смартфонов. Прошлогодний успех iPhone 6 во многом стал причиной рекордных финансовых показателей Apple — в первом квартале прибыль в $18 млрд стала рекордной в мировой истории. Продажи новых iPhone 6s и iPhone 6s Plus стартуют через десять дней в США, Великобритании, Китае, Канаде, Австралии, Германии, Франции и Японии.

Акции компании Apple подросли на вчерашних торгах на 0,96% - до отметки $115,31, акции Tesla Motors подорожали на 1,18% - до $253,19.