Видео: Макс Кайзер. Компании и банки запустили "оружие массового финансового поражения"

В этом выпуске программы "Обзор Макса Кайзера" ведущие говорят о долларе, Китае, зависимости большинства стран от американской валюты, о войне за нефтяной рынок и обсуждают многие другие актуальные темы. Никто уже не удивляется тому, что Запад и Америка совершают совершенно противоречивые действия в ответ на острые социальные, политические и финансовые проблемы. Власти говорят, что обеспокоены ростом имущественного неравенства, однако при этом не предпринимают никаких действий для борьбы с воротилами на Уолл-стрит и с банкирами, из-за которых миллионы людей оказываются за чертой бедности.

Многие крупные компании с готовностью пускают в ход «оружие массового финансового поражения», чтобы пустить под откос всю мировую экономику. К чему приведут такие финансовые войны? Кто ответит за махинации крупнейших банков и компаний? Об этом ведущий "Обзора" Макс Кайзер также поговорит с гостем программы Полом Муром.

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