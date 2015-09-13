Почему Россия не хочет помочь ОПЕК в стабилизации цен на нефть?

Недавно практически любая новость могла потревожить мировой рынок нефти, но очень сильно инвесторов взбудоражили слухи о вступлении России в ОПЕК. К слову, разговоры о такой возможности в прошлом месяце заставили цены на сырье показать самое значительное трехдневное ралли за 25 лет. Однако, даже несмотря на позитивную реакцию рынка, у России есть куча причин, почему она не станет членом нефтяного картеля.

«Россия и ОПЕК в прошлом много раз обсуждали сотрудничество по сокращению добычи, но результаты всегда были печальными и разочаровывающими, - заявил Нордин Айт- Лауссин, президент женевской консалтинговой компании Nalcosa и бывший министр нефти входящего в ОПЕК Алжира. - Россия всегда исходила из того, что когда цены на нефть падают, страны ОПЕК оказываются в более уязвимом положении и первыми сокращают добычу, - в результате так и происходило».

Неформально Россия всегда соревнуется с Саудовской Аравией и США за титул крупнейшего мирового производителя нефти и газа. На прошлой неделе Венесуэла, которая является членом ОПЕК, завела переговоры с Россией о неких «инициативах» по стабилизации рынка нефти, тем самым осуществив попытку возродить провалившийся в ноябре проект по координированному сокращению добычи. Однако, российский Кремль быстро отверг возможность совместных действий РФ и ОПЕК. По словам министра энергетики Александра Новака, искусственное сокращение добычи бессмысленно, потому что это приведет только к краткосрочному росту цен. В свою очередь, Игорь Сечин, глава Роснефти, заявил, что РФ устраивает статус наблюдателя в ОПЕК, но она не может стать постоянным членом картеля даже при всем желании.

Безусловно, рост цен на нефть выгоден для России, ведь ее экономика находится в рецессии в том числе и из-за падения нефтекотировок. Больше 60% экспортной выручки приходится на поставки нефти, нефтепродуктов и газа. За первые полгода доля нефтегазовых налогов в общих бюджетных доходах упала до минимума с 2009 года, по данным Казначейства РФ. Но пока России все еще удается выдерживать давление низких цен лучше, чем многим государствам в ОПЕК. Дефицит бюджета РФ в этом году должен составить примерно 3% от ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов. Бюджетный дефицит Саудовской Аравии, крупнейшего производителя нефти в ОПЕК, может вырасти почти до 20%, по прогнозам Международного валютного фонда.

Пока цена не нефть была выше $60 за баррель, Россия чувствовала себя достаточно комфортно, говорит вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Бюджеты нескольких стран картеля могут найти баланс только при ценах от $100. На этой неделе Brent на бирже в Лондоне стоила примерно $47-50 за баррель.

По заявлениям Минэнерго, даже если бы Россия и захотела присоединиться к ОПЕК, она, в отличие от стран Персидского залива, не смогла бы быстро повышать и снижать уровень добычи нефти, потому что по всей стране очень сложные и различные климатические условия, разные особенности геологии на месторождениях. «Просто регулировать продуктивность скважины вентилем в РФ невозможно», - считает директор по разведке и добыче Vygon Consulting Сергей Клубков.

И, наконец, решающим фактором также является то, что, в отличие от Саудовской Аравии или Ирана, где добычу нефти контролируют госкомпании, на российском рынке работают и частные производители, поэтому координацию действий РФ и ОПЕК это бы сильно затруднило. Роснефть контролирует только половину от общего объема российского экспорта нефти. В конце концов, члены ОПЕК - прямые конкуренты России в борьбе за долю мирового рынка нефти.

Ради любопытства можно сказать, что идея сотрудничества между СССР и ОПЕК зародилась еще в 1970-х годах, когда Кремль хотел бороться с «американским империализмом». К этим планам возвращались после терактов 11 сентября 2001 года в США и во время финансового кризиса 2008 года, но всякий раз переговоры заканчивались ничем.

