Аналитики ищут объяснение аномальному укреплению рубля

За три дня рубль укрепился по отношению к доллару почти на 3%, причем это происходит на фоне сдержанной динамики нефтяных котировок. Поддержку рублю оказывают экспортеры, налоговый период и ожидания заседания ФРС. Сегодня, например, к 16:15 мск доллар стоил 65,50 руб., снизившись на 2%, а евро упал на 1,91% - до 73,861 руб.

Главным фактором, влияющим на динамику рубля, все еще называют цены на нефть. С начала недели стоимость нефти марки Brent выросла до $49 за баррель. «Колебания цены Brent в течение дня вчера позволили рублю продемонстрировать лучшую динамику среди валют развивающихся стран. Рубль укрепился примерно на 1,5%», - писали в обзоре аналитики Sberbank CIB. Аналитик КИТ Финанс Анна Устинова, наоборот, считает, что на ожиданиях решения ФРС давление нефтяных котировок на рубль отошло на второй план.

«Позитивная динамика курса рубля, наблюдаемая в последние дни, не вызывает удивления: мы считаем, что рубль всего лишь возвращается к уровням, оправданным с фундаментальной точки зрения», - отмечают аналитики ВТБ Капитал. По их оценкам, при цене нефти около $45 за баррель курс стабилизируется вблизи уровня 65 руб. за доллар.

С технической точки зрения, есть большой потенциал дальнейшего укрепления российской валюты - как минимум еще на 10%. В паре EUR/RUB такое развитие событий выглядит наиболее вероятным, уверены экономисты. Но, судя по всему, решающим фактором все-таки будет завтрашний день, когда Федеральная резервная система озвучит свое решение по ставке. От этого будут зависеть и цены на нефть, и курсы основных мировых валют. Напомним, что Банк России в своих прогнозах оптимизма по рынку нефти не видит — он ждет роста инфляции до 12-13% по итогам года при цене на нефть в $50 за баррель, но ЦБ также готов и к более низкой цене - $40 за баррель, о чем сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в прошлую пятницу. "Оптимистичный сценарий предполагает постепенный рост среднегодового уровня цены на нефть до $70-80 за баррель в 2018 году, рисковый сценарий – сохранение среднегодового уровня цены на нефть ниже $40 за баррель в 2016–2018 годах", - заявила Набиуллина.