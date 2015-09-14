На Лондонской бирже металлов почти не осталось золота, говорят эксперты

Эксперты заметили, что на бирже металлов в Лондоне (LME) практически закончилось реальное - физическое золото. Об этом, в частности, заявил председатель металлургического холдинга "Петропавловск" в России Питер Хамбро. Он сказал во время своего интервью телеканалу BloombergTV, что Индия и Китай последние годы «подчистую» выкупают реальное золото с лондонской биржи. "Индия и Китая выкупают золото в огромных количествах. Практически невозможно найти на рынке в Лондоне реальное, физическое золото, чтобы отгрузить его в эти страны. Мы постоянно получаем запросы из России на поставку золота в Индию и Китай, поскольку реального металла ни у кого нет. Только пустые обещания. Лично я не на шутку обеспокоен тем, что на рынке - на этом рынке бумажек - будет поставлен крест, люди просто скажут: «Извините, но мы ликвидируемся» - и на этом все", - заявил Хамбро.

Кстати, эту версию подтверждают и в компании А-Mark - одном из крупнейших в мире оптовых дилеров драгоценных металлов, сказал руководитель сингапурского офиса компании BullionStar Торгни Персон. В компании были вынуждены приостановить прием заявок на некоторые инвестмонеты из-за страха не успеть быстро восполнить запасы, если оставшиеся будут проданы. Кроме того, в A-Mark предупреждают, что дефицит на оптовом и розничном рынках драгметаллов станет серьезной угрозой для мировых финансовых рынков. Если «бумажные» контракты на поставку золота не будут сильно дорожать, то многих ждут большие неприятности — сразу начнутся перебои в сегменте крупных партий (килограммовые золотые слитки и серебряные на 1000 унций), и вот тогда-то «всем станет ясно, что король-то голый», - говорится в сообщении компании.

Кроме того, растут процентные ставки, что свидетельствует о наличии дефицита на физическом рынке золота с немедленной поставкой, говорит аналитик Mitsubishi Джон Батлер. К слову, Народный банк Китая в августе увеличил размер своих золотых резервов еще на 15,98 тонн и сократил размер ЗВР на $94 млрд. Китайцы продолжают диверсифицироваться из доллара в золото.