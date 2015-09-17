Криптовалюты в России: Минфин - против, Сбербанк - за, а центробанк «изучает и смотрит»

Банк России готов изучать возможность использования криптовалют в расчетах, хотя и признает некоторые риски этой системы. Об этом сегодня заявила в ходе дискуссии на первом Казанском форуме инновационных финансовых технологий Finnopolis 2015 глава центробанка РФ Эльвира Набиуллина. "Хотела бы уточнить - мы не запрещаем криптотехнологии, мы изучаем их. Все-таки это разница большая - криптовалюта и криптотехнологии", - уточнила Набиуллина. Она сказала также, что криптовалюты удобны и дешевы, но нельзя забывать про основные риски: возможность легкого использования для сомнительных операций и опасность моментальной девальвации. Именно поэтому центробанк не станет отмахиваться от криптовалют или запрещать их, а будет внимательнее «изучать и смотреть».

«Криптовалюты — это другой «сорт» взаимоотношений. Это, скорее, другая степень свободы, - отметила Набиуллина. - Я, наверное, не рискну прогнозировать, что будет с отдельно эмитированной для России криптовалютой, какие она имеет шансы на бурное развитие». Кроме того, глава центробанка не исключает, что можно сделать какую-то экспериментальную площадку, чтобы понаблюдать за работой валюты, а затем уже разрабатывать правила, которые сделают взаимоотношения через криптовалюту эффективными и для государства, и для потребителя.

Кстати, в Министерстве финансов идею криптовалюты раскритиковали еще вчера, назвав этот инструмент «игрушкой», которая усложнит борьбу с отмыванием денег. "Подход у нас такой - играйте в биткойны сколько хотите, но не надо их менять на нормальную валюту. Для нас это некая игрушка, которая может нести серьезные риски в смысле отмывания, ухода от налогов. Регулировать эту сферу в России имеет смысл только тогда, когда будет устойчивая мировая практика", - сказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

И, наконец, интересно узнать, что думают крупные игроки российского финансового рынка. К примеру, глава Сбербанка Герман Греф считает, что криптовалюты в России запрещать не нужно. "Нам представляется, как профессионалам в этой части, что это точно не то, что нужно запрещать", - сказал Греф на Казанском форуме Finnopolis. Отношение к технологии blockchain и к криптовалютам — это сегодня один из самых серьезных вызовов. "Много очень спорных вещей, связанных с изобретением технологии и развитием ее, очень спорное отношение к биткойну, - сказал Греф, и даже признался, что сам является владельцем нескольких биткойнов.

Напомним, что тему криптовалюты в России затронули вчера отечественные СМИ, когда сообщили о планах запуска своих виртуальных денег платежной системы Qiwi. Компания планирует запустить в обращение криптовалюту под названием «битрубль», о чем сообщила в среду газета «Коммерсант» со ссылкой на заявление гендиректора и совладельца компании Сергея Солонина.







