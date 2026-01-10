По биткоину тупки

По биткоину изначально вошёл в long и добавился, но не пошло как надо, сначала свозили вниз и я выскочил, зашёл в short, тоже словил убыточек. Наконец, вошёл в правильную лонговую позу и пошла наливаться прибыль. Но потом резко дёрнули цену против тренда и я зассав, вышел из позы, перевернулся в short — словил убыток. После чего пошла череда неудачных сделок. В результате весь этот тренд бычий был упущен, а как хорошо бы он закончился, если бы я оставил long тот изначальный и дал прибыли течь. Ведь стоплосс то был бы не задет.



