Эксперты спорят о том, как решение ФРС повлияет на рубль

Многие экономисты уже несколько недель твердят, что от ужесточения монетарной политики ФРС пострадают валюты развивающихся рынков, и одной из самых уязвимых валют будет российский рубль. Но если ставку не повысят, у инвесторов вновь проснется аппетит к риску, считают аналитики.

В течение последних трех дней рубль преимущественно укреплялся к доллару и евро, хотя его шаги и были несколько осторожными в ожидании заседания ФРС. Еще вчера вечером курс российской нацвалюты уверенно повышался — благодаря высоким рублевым ставкам, приближающемуся пику налогового периода и ожиданиям решения ФРС по базовой ставке. Рубль вышел вчера к двухнедельным максимумам: курс доллара упал до 65,31 руб., курс евро — до 73,84 руб. Сегодня к 11:24 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 65,51, EUR/RUB — на уровне 74,23.

Часть экспертов уверены, что повышение ставки в США скорее стабилизирует рубль, чем вновь ослабит его. Решение по ставке Федеральная резервная система должна объявить сегодня в 21:00 мск. Однако, инвесторы уже пересмотрели свои прогнозы, поэтому «если ставка будет повышена, то рынки развивающихся стран и их валюты отреагируют негативно — будут падать валюты и активы», — считает главный эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин.

Что еще прогнозируют российские эксперты?

Из-за неопределенности по решению ФРС российский рынок замер в ожидании — инвесторы воздерживаются от открытия позиций, пишет аналитик «КИТ Финанс Брокер» Анна Устинова.

Повышение ставки не окажет никакого давления на рубль и российский долговой рынок, считает руководитель дирекции долговых рынков "Уралсиб Кэпитал" Дмитрий Дудкин.

С другой стороны, Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа ФБК уверен, что для российской экономики повышение ставки в целом грозит ослаблением нацвалюты и дополнительными экономическими проблемами - ростом инфляции, недополучением доходов (в первую очередь бюджетных), снижением инвестиционных возможностей.

Дмитрий Мирошниченко, начальник экспертно-аналитического управления "Мосфинагентство" считает, что ставку не тронут: «В целом о влиянии ставки - доллар подешевеет и нефть вырастет в цене. Это, конечно, хорошо повлияет на российский рубль».