Набиуллина - лучшая глава ЦБ в мире по версии журнала Euromoney

Издание Euromoney ежегодно присуждает номинацию "Лучший руководитель центробанка в мире" одному из руководителей мировых регуляторов и в этом году это звание получила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Глава Центрального банка России успешно использует традиционные, но болезненные меры монетарной политики для борьбы с последствиями падения цен на нефть и введения санкций, которые стали причиной идеального шторма для российской экономики", - сказано в пресс-релизе Euromoney.

Шоковая терапия, которую использовал российский центробанк, сработала, - отмечает издание.

Огромные распродажи рубля заставляли вспомнить о финансовом кризисе 1998 года, когда во второй половине 2014 года случился шок от обвала цен на нефть и санкций — это нанесло сильные удары компаниям, потерявшим доступ на международные рынки, а также резко уронило внутреннее потребление. России была в опасности. Ставки были высокими. Но в конце 2014 года резкое снижение торговли страны в сочетании с опасениями угрожающих долговых погашений вызвали отток капитала в размере около $156 млрд (около 8% от ВВП страны) - самого высокого уровня после кризиса 1998 года. Инфляция подскочила. Валютные резервы упали и рубль упал. Над экономикой нависла угроза сильного внутреннего кризиса. Выросли страхи, что власти введут контроль за движением капитала. Но центральный банк России под руководством Эльвиры Набиуллиной, стиснув зубы, уворачиваясь от нападок противников, ускорил шаг к плавающему курсу рубля, а также ввел режим более быстрой корректировки внешнего баланса, чтобы остановить «кровотечение» валютных резервов. Затем регулятор поднял процентную ставку до 17%, чтобы предотвратить коллапс финансовой системы. Кроме того, центорбанк расширил свои возможности в формировании валютной ликвидности, проводя новые валютные аукционы, чтобы помочь банкам и кредиторам.

И эта терапия "шоком" сработала. Отказ от валютного коридора позволил ЦБ РФ включиться в игру и стабилизировать финансовые условия, избежав нерациональных вмешательств. В первом квартале 2015 года импорт резко сократился, отражая слабый внутренний спрос, в частности, из-за девальвации рубля. К маю 2015 года эта «настройка» внешнего сектора сбила инфляцию потребительских цен и дала возможность банкам нормализовать ставки. Важно отметить также, что России удалось избежать банковского кризиса - высокие процентные ставки по депозитам и стабилизация рубля привели к быстрому возвращению денег физических лиц на депозиты.

Плавающий рубль был, пожалуй, самым впечатляющим из регулировочных механизмов банка, потому что это позволило ЦБ РФ использовать свою резервную подушку для рефинансирования корпоративных долгов и оказания помощи банкам с ликвидностью вместо того, чтобы защищать валюту. Но пока Россия все еще под давлением низких цен на нефть, санкции по-прежнему кусают ее экономику, а приток капитала в развивающиеся рынки исчезает. Эдвард Аль-Хуссейни, стратег из Peridiem Global Investors, подчеркивает, что компромиссов у ЦБ немного: "Реальные ставки по-прежнему высоки, и пока есть, куда снижать их далее, если рост замедлится в этом году, а вообще все надеются на восстановление нефтяных цен в 2016 году".

В прошлом году Euromoney признал лучшим председателем центробанка главу индийского регулятора Рагураму Раджану.