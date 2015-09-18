Ставка ФРС осталась на прежнем уровне
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Ставка ФРС осталась на прежнем уровне

18 сентября 2015, 07:44
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ФРС оставила краткосрочные процентные ставки без изменений после нескольких недель бурления рыночных дискуссий. Регулятор отложил исторический шаг окончания эры ультрадешевых кредитов, объяснив это опасениями по поводу слабого роста за рубежом и низкими инфляционными ожиданиями.

Чиновники американского центробанка не считают, что недавние экономические потрясения и турбулентность рынков заставят замедлиться экономику США, однако они хотят быть полностью уверенными в безопасности, прежде чем начинать подъем процентной ставки.

«В свете событий, которые мы видели, и их воздействий на финансовые рынки, нам нужно немного больше времени, чтобы оценить вероятные последствия для США», — заявила на своей пресс-конференции Джанет Йеллен.

ФРС снизила базовую процентную ставку (так называемую ставку по федеральным фондам) до нуля в декабре 2008 года, через три месяца после краха Lehman Brothers и последовавшего за ним финансового хаоса. Ставка до сих пор сохраняется на этом уровне, чтобы поощрить заимствования, расходы и инвестиции, подбодрить экономический рост. Низкие ставки стимулировали подъем продаж автомобилей и коммерческой недвижимости, однако не широкую экономическую энергию. Также они сопровождаются устойчивым снижением уровня безработицы с 10% в 2009 году до 5,1% в августе 2015.

Многие чиновники ФРС, в том числе и госпожа Йеллен, считают, что падение уровня безработицы показывает постепенное окончание застоя в экономике. В конечном счете ожидается подъем инфляции к целевому уровню чуть ниже 2%. В четверг Йеллен вновь подчеркнула, что не хочет начинать подъем ставок до того момента, пока чиновники не будут более уверенными в том, что инфляция намерена вырасти до этой цели.

Также госпожа Йеллен подчеркнула, что ФРС по-прежнему ждет повышения краткосрочной процентной ставки до конца года. Большинство из членов FOMC (13 из 17) также указали, что они по-прежнему ожидают начала ужесточения монетарной политики в 2015 году. Однако в июне таких политиков в ФРС было больше — 15 человек.Тем не менее, многие экономисты говорят, что ФРС рискует «переждать», затянув период бездействия.

«Чем дольше они ждут, тем сложнее им придется через год или полтора», — говорят экономисты Moody's Analytics. Господин Занди говорит, что уровень безработицы находится вблизи той отметки, где может начаться сильное развитие инфляции - или образование пузырей в ценах на активы. «Основной риск - в том, что сейчас они ждут уже слишком долго, и потом может потребоваться резкое, агрессивное повышение ставок, которое подорвет экономический рост», — говорит Занди.

Во вчерашнем голосовании появился первый несогласный: после нескольких подряд единодушных голосований в этом году, в четверг голоса разделились 9:1. Джеффри Лакер, президент ФРБ Ричмонда, возражал против осторожности и призывал к повышению ставки уже сейчас.

В экономических прогнозах ФРС стала чуть менее оптимистичной. Согласно новым прогнозам, в долгосрочной перспективе экономика будет расти со скоростью 1,8% - 2,2% в год. В июне прогнозировался рост 2,0% - 2,3%.

Сокращен также прогноз инфляции — отчасти благодаря понижательному давлению на нефтяные котировки и укреплению доллара. Целевое значение инфляции в 2% предполагается достигнуть теперь до 2018 года — к концу первого срока председательства Джанет Йеллен в ФРС.

До конца 2015 года центробанк проведет еще две запланированные встречи — в конце октября и в середине декабря.

#США, процентная ставка, ФРС, Джанет Йеллен