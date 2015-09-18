Ставка ФРС осталась на прежнем уровне

ФРС оставила краткосрочные процентные ставки без изменений после нескольких недель бурления рыночных дискуссий. Регулятор отложил исторический шаг окончания эры ультрадешевых кредитов, объяснив это опасениями по поводу слабого роста за рубежом и низкими инфляционными ожиданиями.

Чиновники американского центробанка не считают, что недавние экономические потрясения и турбулентность рынков заставят замедлиться экономику США, однако они хотят быть полностью уверенными в безопасности, прежде чем начинать подъем процентной ставки.

«В свете событий, которые мы видели, и их воздействий на финансовые рынки, нам нужно немного больше времени, чтобы оценить вероятные последствия для США», — заявила на своей пресс-конференции Джанет Йеллен.

ФРС снизила базовую процентную ставку (так называемую ставку по федеральным фондам) до нуля в декабре 2008 года, через три месяца после краха Lehman Brothers и последовавшего за ним финансового хаоса. Ставка до сих пор сохраняется на этом уровне, чтобы поощрить заимствования, расходы и инвестиции, подбодрить экономический рост. Низкие ставки стимулировали подъем продаж автомобилей и коммерческой недвижимости, однако не широкую экономическую энергию. Также они сопровождаются устойчивым снижением уровня безработицы с 10% в 2009 году до 5,1% в августе 2015.



Многие чиновники ФРС, в том числе и госпожа Йеллен, считают, что падение уровня безработицы показывает постепенное окончание застоя в экономике. В конечном счете ожидается подъем инфляции к целевому уровню чуть ниже 2%. В четверг Йеллен вновь подчеркнула, что не хочет начинать подъем ставок до того момента, пока чиновники не будут более уверенными в том, что инфляция намерена вырасти до этой цели.

Также госпожа Йеллен подчеркнула, что ФРС по-прежнему ждет повышения краткосрочной процентной ставки до конца года. Большинство из членов FOMC (13 из 17) также указали, что они по-прежнему ожидают начала ужесточения монетарной политики в 2015 году. Однако в июне таких политиков в ФРС было больше — 15 человек.Тем не менее, многие экономисты говорят, что ФРС рискует «переждать», затянув период бездействия.

«Чем дольше они ждут, тем сложнее им придется через год или полтора», — говорят экономисты Moody's Analytics. Господин Занди говорит, что уровень безработицы находится вблизи той отметки, где может начаться сильное развитие инфляции - или образование пузырей в ценах на активы. «Основной риск - в том, что сейчас они ждут уже слишком долго, и потом может потребоваться резкое, агрессивное повышение ставок, которое подорвет экономический рост», — говорит Занди.

Во вчерашнем голосовании появился первый несогласный: после нескольких подряд единодушных голосований в этом году, в четверг голоса разделились 9:1. Джеффри Лакер, президент ФРБ Ричмонда, возражал против осторожности и призывал к повышению ставки уже сейчас.

В экономических прогнозах ФРС стала чуть менее оптимистичной. Согласно новым прогнозам, в долгосрочной перспективе экономика будет расти со скоростью 1,8% - 2,2% в год. В июне прогнозировался рост 2,0% - 2,3%.

Сокращен также прогноз инфляции — отчасти благодаря понижательному давлению на нефтяные котировки и укреплению доллара. Целевое значение инфляции в 2% предполагается достигнуть теперь до 2018 года — к концу первого срока председательства Джанет Йеллен в ФРС.



До конца 2015 года центробанк проведет еще две запланированные встречи — в конце октября и в середине декабря.