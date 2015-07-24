Дайджест 20-24 июля: Стоит ли покупать подешевевшее золото и каким странам нужно бояться греческого сценария?

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Опустится ли золото до $800, как предсказывает Morgan Stanley, и стоит ли его покупать?
- MQL5 Blogs: Инвесторы больше не видят причин покупать золото
- Investing.com: Основные причины падения стоимости золота
- Интерфакс: Goldman Sachs предсказал дальнейшее падение цены на золото
- Вести Экономика: Morgan Stanley: золото упадет до $800
- РБК: Золотое дно: когда стоит покупать подешевевшее золото
- MQL5 Blogs: Золото — не самый большой неудачник среди товаров
- Вести Экономика: Падение сырья. Что хуже золота?
Обзор ключевых событий: экономика, финансы, инвестиции, власть
- РБК: ВЭБ зафиксировал ускорение падения экономики во втором квартале 2015 года
- Коммерсант: Кризис - это тоже рост, только очень маленький. Что ждет Россию после выхода из рецессии
- РБК: Девальвация увеличила число миллионеров и миллиардеров в России
- РБК: Девальвация сделала Россию конкурентоспособнее США
- Коммерсант: Президенту нашли место в бюджетном процессе. Все основные решения по бюджету на 2016-2018 годы будут принимать у Владимира Путина
- Коммерсант: Пенсионные накопления уходят досрочно. В июне поток заявлений о переводе резко вырос
- Forbes: Кто контролирует пенсионный рынок
- Вести Экономика: Госдума даст россиянам шанс подзаработать
- РБК: Вице-президент «Роснефти» пообещал дефицит бензина из-за налогов
- РБК: Власти решили удвоить малый бизнес в России к 2030 году
- РБК: Банку России предложили шесть новых вариантов финансирования бизнеса
- Вести Экономика: Медведев: "Северный поток-2" не замена "Турецкому"
- BBC Russian: Страны БРИКС запустили свой Банк развития
- BBC Russian: Бастрыкин предложил убрать международное право из конституции
- Deutsche Welle: Комментарий: Вместо конституции заменили мозг
Новости валютного, сырьевого и фондового рынков: прогнозы, аналитика
- Коммерсант: Валютный рынок сегодня. Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет себя вести рубль 24 июля
- РБК: Экономисты предсказали значительное ослабление рубля осенью
- РБК: Что может привести к обвалу национальной валюты до конца года
- Коммерсант: Рубль вошел в сезон удешевления. Российская валюта подверглась тройному давлению
- Московский Комсомолец: Отказ от доллара ради спасения рубля: близкая реальность
- MQL5 Blogs: Сырьевые доллары: что ждет осси, луни и киви?
- Вести Экономика: Запасы нефти в Китае сократились до минимума
- MQL5 Blogs: Внимание на нефть: обвал может стать самым крупным за 45 лет
- РБК: Аналитики предсказали сильнейшее падение цен на нефть за 30 лет
- MQL5 Blogs: Financial Times: Скоро паника пройдет и нефть подорожает
- Reuters: Уолл-стрит снизилась третий день подряд из-за слабых отчетов
- Forbes: Вторая попытка: недвижимость вместо биржевых спекуляций
- MQL5 Blogs: Магическое мышление уводит рынки от реальности
- MQL5 Blogs: Инвесторы ничего не видят на рынке. Мешает пена мыльных пузырей
Новости компаний: события, стартапы, истории успеха
- Коммерсант: Российский вредит. ЦБ отозвал лицензии у трех банков Анатолия Мотылева
- РБК: Кремль назвал неуместным вопрос о доверии Чубайсу на фоне дела «Роснано»
- Коммерсант: Глава Philip Morris International в России Марко Мариотти о работе на падающем рынке
- Коммерсант: Нефтяники уходят от санкций в Иран. Российские нефтекомпании ведут переговоры о возвращении в страну
- Deutsche Welle: "Газпром" подал иск в Стокгольмский арбитраж к "Туркменгазу"
- Forbes: Сделка с Фирташем «съела» 20 млрд рублей прибыли «Газпром экспорта»
- Reuters: Немецкий экспорт в Россию рухнул на 34% из-за санкций
- Reuters: Тайская CP Foods заплатит $680 млн за птицеводческий бизнес в РФ
- РБК: Сеть Kira Plastinina получила десятки исков на общую сумму в 45 млн руб.
- MQL5 Blogs: У Apple есть $203 млрд, но она их не тратит. Для чего ей столько?
- MQL5 Blogs: Apple сильно пострадала, скрыв данные о продажах Apple Watch
- Вести Экономика: Почему сейчас лучшая возможность купить акции Apple
- MQL5 Blogs: Microsoft сообщила о самых больших квартальных убытках
- Reuters: Акции Amazon взлетели из-за неожиданной прибыли компании
- Вести Экономика: Uber и Xiaomi теперь продают смартфоны вместе
- Вести Экономика: Sony будет выпускать беспилотники
- Reuters: Новые напитки и еда помогли Starbucks увеличить прибыль
- Коммерсант: Financial Times заговорит с японским акцентом. Ведущая деловая газета мира продана Nikkei
- Forbes: Постсоветский менеджмент: как несменяемые лидеры мешают развитию компаний
Главное в мире
- MQL5 Blogs: Австралия влезает в долги: станет ли страна второй Грецией?
- Вести Экономика: Что объединяет Грецию, Кипр и Пуэрто-Рико?
- Вести Экономика: Финляндия: сокращение зарплат ради спасения Греции
- MQL5 Blogs: Фондовая биржа в Афинах начнет работу не раньше следующей недели
- MQL5 Blogs: Мнение: и все-таки Grexit произойдет
- Коммерсант: Греция улучшает показатели. Агентство S&P повысило рейтинг страны до ССС+
- MQL5 Blogs: Видео: Макс Кайзер. Есть ли будущее у еврозоны?
- MQL5 Blogs: Европу от кризиса спасет... выход Германии из еврозоны
- Deutsche Welle: ЕС подозревает американские кинокомпании в нарушении конкуренции
- MQL5 Blogs: Реальная причина, почему ФРС хочет поднять ставки
- Коммерсант: Китайский отток капитала оценили в $800 млрд. Власти КНР называют эту цифру завышенной
- Вести Экономика: Замедление Китая становится все очевиднее
- Xinhua: В первом полугодии 2015 года в Китае зафиксирован дефицит в валютном расчете
- MQL5 Blogs: МВФ предупреждает: Япония продолжает накапливать ошеломляющий госдолг
- Коммерсант: Венгрия угрожает иностранным компаниям. Которые не хотят платить «дискриминационный» налог
- Forbes: Девять смелых: какие иностранные бренды не боятся нашего кризиса