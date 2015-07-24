Дайджест 20-24 июля: Стоит ли покупать подешевевшее золото и каким странам нужно бояться греческого сценария?
Аналитика и прогнозы

Дайджест 20-24 июля: Стоит ли покупать подешевевшее золото и каким странам нужно бояться греческого сценария?

24 июля 2015, 11:31
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: Опустится ли золото до $800, как предсказывает Morgan Stanley, и стоит ли его покупать?

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