Дайджест 20-24 июля: Стоит ли покупать подешевевшее золото и каким странам нужно бояться греческого сценария?

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Новость недели: Опустится ли золото до $800, как предсказывает Morgan Stanley, и стоит ли его покупать?



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