Реальная причина, почему ФРС хочет поднять ставки

Политики ФРС надеются что никакие неожиданные внутренние изменения или международный кризис не помешают им поднять процентные ставки уже на заседании 16-17 сентября. А может быть, они даже молятся о том, чтобы ничего неожиданного не произошло, и тем не менее оставляют себе некоторое пространство для маневра.

Почему пора поднять ставки? ФРС называет ряд причин: неестественное состояние почти нулевой базовой ставки; потенциальный риск финансовой нестабильности; улучшения на рынке труда; снижение встречных ветров и ожидание роста на 3% в дальнейшем.

Глава ФРС Джанет Йеллен в своем выступлении в Конгрессе на прошлой неделе показала решимость действовать. "Мы близки к тем показателям, которые хотели бы видеть, и, думаю, экономика не может уже терпеть и очень нуждается в более высоких процентных ставках, - говорила Йеллен. - Это необходимость, в которой мы нуждаемся, как, например, пациент нуждается в лекарстве».

Что за срочность, когда экономика еле пыхтит и очень медленно ползет к своим целевым 2% по инфляции? Есть подозрения, что ФРС боится, что ее застанут врасплох со спущенными штанами. Если какие-нибудь непредвиденные обстоятельства или события вдруг перевернут экономику, в арсенале ФРС ничего не окажется. Поэтому регулятор хочет освободить немного места между политикой ставок и той пустотой, в которую они могут окунуться. Конечно, у ФРС есть денежный баланс, который можно расширять почти без ограничений. Но политики первыми скажут вам, что у них мало опыта работы с чрезвычайными мерами, которые принимают в ответ на финансовый кризис. Им сейчас гораздо комфортнее с инструментом «процентная ставка», установленным на предпочтительном уровне, который позволяет им создавать негатив и позитив с поправкой на инфляцию и обстоятельства, оправдывающие такую ставку.

Даже после нескольких раундов количественного смягчения никто в ФРС не говорит о количестве денег. Также вряд ли ФРС думает о денежно-кредитной политике по-старинке: центральный банк дает больше денег, чем общественность хочет потратить, и люди будут тратить их. Целью QE было облегчение финансовых трудностей. Как пояснил Бернанке в ноябре 2010 года изданию Washington Post, ФРС покупает долгосрочные казначейские облигации, что снижает безрисковые ставки и уводит инвесторов в рисковые активы: акции, корпоративные облигации и ипотечные ценные бумаги. Рост цен на акции повышает благосостояние потребителей, растет уверенность в себе и это стимулирует расходы, в то время как снижение ставки корпоративных облигаций и ипотечных программ стимулирует инвестиции и делает жилье более доступным.

Миссия выполнена? На прошлой неделе Йеллен упомянула о ситуации в Греции (сказав про нее "трудная") и в Китае («слабый рост, напуганный фондовый рынок»), но это не звучало как препятствие для ФРС. Она уверена, что предпосылки для повышения ставок — дальнейшее улучшение на рынке труда и разумная степень уверенности, что инфляция будет двигаться к целевым 2% - удовлетворительные. Рынок труда продолжает посылать противоречивые сигналы: уровень безработицы на семилетнем минимуме в 5,3%, тогда как доля рабочего населения рядом с минимумом за сорок лет — 62,6%.

И что будет внушать уверенность, что инфляция направилась обратно к целевым 2%? Признаки того, что фактическая инфляция движется к цели. Индекс расходов на личное потребление увеличился на 0,2% в мае. Без учета продуктов и энергии увеличение по сравнению с прошлым годом составило 1,2%. ФРС ожидает, что инфляция постепенно вырастет до 2% после того, как "переходные эффекты" после снижения энергетических и импортных цен рассеются.

Да, кстати, цены на сырую нефть, которые, казалось, стабилизировались после снижения на 60% в период с июня 2014 года по март 2015, снова скользят вниз из-за иранской сделки. Сегодня, например, WTI вновь упала ниже $50. Хотя нефть для регулятора является всего лишь частью истории. Если ФРС будет искать причины, чтобы воздержаться от повышения ставок в сентябре, ей даже не нужно смотреть дальше товарно-сырьевых рынков. Сырье сильно дешевеет в последнее время, о чем уже не раз сказали экономисты, и это снижение цен на сырье отразится на ценах готовой продукции. Так уверенность ФРС в росте инфляции может быть снова подорвана.