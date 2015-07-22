Apple сильно пострадала, скрыв данные о продажах Apple Watch

Вчерашние отчеты Apple немного разочаровали рынок, а акции компании после закрытия торгов упали на 7% (к 11:03 мск падение было на 5,76%). В годовом исчислении продажи продуктов компании выросли на 33% - до $49,6 млрд, что оказалось лучше прогнозов. Прибыль в пересчете на акцию - $1,85, и это также лучше ожиданий. Однако, продажи в Китае рухнули на 21% в прошлом квартале. По продажам iPhone, ведущего продукта компании, реальные показатели не дотянули до ожидаемых — за квартал было продано 47,5 млн смартфонов, тогда как ждали 48,8-50 млн. Продажи планшетов тоже упали на 18% в годовом исчислении - до 10,9 млн.

Однако, вчера ни слова не сказали о продажах последнего продукта компании — Apple Watch, на что обратили внимание аналитики. Некоторые говорят, что Apple специально не объявляла данные о продажах умных часов, чтобы не обидеть конкурентов, хотя такая жертва отразилась на акциях компании. Компания просто включила часы в категорию «Другое», куда также входят плееры, Apple TV и другие устройства. Данная категория выросла менее чем на $1 млрд, а аналитики в среднем ожидали, что Apple получит более $1,8 млрд от продаж Apple Watch. Аналитик Piper Jaffray Джин Манстер считает, что компания продала около 1,2 млн устройств, что намного ниже ожидаемых 3-4 млн.

Инвесторы обеспокоены будущим ростом компании, которая не может продавать одни только iPhone. Они не знают наверняка, станут ли Apple Watch тем продуктом, который поддержит бизнес Apple. "Они должны ответить на вопрос: Правильно ли компания выберет главный продукт в следующем году?, - говорит аналитик FBR Capital Markets Дэниэл Айвз. - Над Apple Watch нависнет непонятная черная туча, пока компания не объявит итоги продаж устройства".

Главный финансовый директор Лука Маэстри и главный исполнительный директор компании Тим Кук несколько расплывчато говорили о планах Apple на умные часы, а наблюдения за продажами устройства были якобы «попыткой сохранить секреты от других технологических компаний, стремящихся получить свою долю на рынке носимых устройств». "Мы не намерены давать инсайдерскую информацию, которая могла бы помочь нашим конкурентам", - сказал Маэстри.

Пресс-секретарь компании Apple также отказался вдаваться в подробности продаж Apple Watch. По мнению аналитиков, компания не будет долго скрывать данные о продажах устройства, а эксперты тем временем пытаются угадать эти цифры. "Через два или три квартала они нам все расскажут об этих часах", - считает аналитик.