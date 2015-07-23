Видео: Макс Кайзер. Есть ли будущее у еврозоны?

В этом выпуске программы «Обзор Макса Кайзера» ведущие вновь затрагивают самые актуальные темы современной экономики. К примеру, они говорят о том, что Европа не до конца понимает, что действует со своей валютой неправильно — в качестве примера приводят опыт США, где более сильные штаты помогают материально менее успешным. Таким образом, возникают сомнения, правильные ли меры избрал ЕС и международные кредиторы в попытке (как они утверждают) спасти экономику Греции?

Ситуация, во многом похожая на греческую, сейчас в Пуэрто-Рико. Но комплекс мер, разработанный США, чтобы спасти эту страну от дефолта, заметно отличается от программы помощи Греции со стороны ЕС.

Во второй части программы Макс Кайзер и Стейси Херберт поговорят о том, как влияют нулевые процентные ставки на экономику США и о последствиях американской реформы здравоохранения.

Видео:



