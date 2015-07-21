Австралия влезает в долги: станет ли страна второй Грецией?

В последнее время потребители в Австралии думают больше о ближайшем будущем, чем о пике финансового кризиса, и это, может быть, даже правильно. В экономике страны ситуация становится хуже, а госдолг, похоже, уже невозможно контролировать. К концу первого квартала 2015 года чистый внешний долг Австралии вырос до рекордного значения - $995 млрд, что на 60% выше ВВП страны. И этот долг постоянно растет.

Центробанк Австралии думал, что девальвация нацвалюты сможет компенсировать падение в горнодобывающем секторе, однако эффект не был достаточно сильным. Кроме того, рост номинального ВВП Австралии в последние годы сильно зависел от роста реального ВВП Китая, который является основным покупателем продукции страны. И поскольку цены на железную руду и уголь упали до рекордных минимумов, рост китайской экономики замедляется, а у Австралии просто нет других источников роста, то перспективы страны какие-то совсем уж нерадостные.

В горнодобывающем секторе давно уже снизили зарплаты — причем недавно одна из крупнейших компаний вообще заявила, что она либо снизит всем зарплаты на 10%, либо уволит часть сотрудников. Зависимость страны от продажи природных ресурсов (железная руда, уголь и золото) обошлась ей боком — теперь сильно страдают госбюджет и местные компании. Раньше Китай мог купить все, что производила Австралия (этот бум называют "товарным суперциклом"), экономика страны чем-то походила на экономику Саудовской Аравии, разве что природные ресурсы они продавали разные. Истинную уязвимость страны продемонстрировали падение цен на железную руду и сокращение инвестиций со стороны горнодобывающих компаний. А для экономики, которая три года назад на 65% зависела от экспорта ресурсов, падение цен слишком опасно. Валютная выручка упала, и теперь Австралия вынуждена занимать больше денег, чтобы поддерживать государственные расходы.

И если цены будут низкими долгое время, Австралия попросту превратится в еще одну Грецию, разве что в роли ЕС тут будет Китай. Он остается крупнейшим потребителем продукции Австралии, около 28% экспорта страны как раз идет туда. Австралийский доллар уже показал свои слабые стороны, сегодня он падал до отметки 0,7342 в паре с долларом. Кажется, что усилия по диверсификации экономики были напрасными, а экономика Австралии очень похожа на экономику любой нефтедобывающей страны Ближнего Востока, только вот нет у Австралии огромных валютных резервов, чтобы спокойно пережить период низких цен и сохранить долю рынка. Чем же закончатся австралийские проблемы?