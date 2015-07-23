У Apple есть $203 млрд, но она их не тратит. Для чего ей столько?

Плохие новости у Apple — за день компания потеряла около $40 млрд стоимости. Хорошие новости — у компании есть $203 млрд наличных денежных средств на балансе, тем самым она стала первой корпорацией, которая пересекла отметку капитализации в $200 млрд. Акции Apple опустились в среду почти на 5%, хотя компания была достаточно стабильна весь квартал. Инвесторы были разочарованы тем, что продажи iPhone оказались хуже, чем ожидал рынок.

Но не пугайтесь, финансы Apple пока в безопасности. Она по-прежнему получает деньги — к примеру, только от операционной деятельности компания получила $15 млрд в последнем квартале. Это помогло увеличить общие запасы Apple: у компании было $193,5 млрд в конце апреля и $164,5 млрд наличными год назад. Если Apple продолжит накапливать деньги такими же темпами, то, скорее всего, у нее уже будет четверть триллиона долларов на балансе в следующем году.

Редактор CNN-Money по технологиям Дэвид Голдман шутит, говоря о том, что могла бы купить себе Apple за эти деньги: любую из профессиональных спортивных команд США, Disney, Coca-Cola, Tesla и Uber — или все сразу. Но то, что корпорация накопила столько денег вовсе не означает, что она стала совсем скупая. Главный финансовый директор Apple Лука Маэстро недавно говорил, что компания потратила $4 млрд в течение квартала на выкуп акций и еще $3,1 млрд на выплату дивидендов. Это то, что помогает делать инвесторов счастливыми.

Тем не менее, справедливо было бы задаться вопросом, для чего Apple нужны все эти деньги? Допустим, часть из них можно было отложить на черный день. Но Apple как будто вообще готовится к 40-дневному потопу. Apple, вероятно, не придется беспокоиться об антимонопольном сражении, как было однажды у Microsoft с правительством США - в конце 90-х - начале 2000-х годов. Никто не говорит, что Apple должна быть разрушена. Также было бы огромным шоком, если бы Apple сложилась с кем-нибудь, чтобы совершить какое-нибудь масштабное приобретение.

Хотя Apple и не боится делать крупные покупки под наблюдением Тима Кука, чем при Стиве Джобсе. Самой большой сделкой до сих пор считалась покупка Beats Electronics в прошлом году, которая обошлась компании всего в $3 млрд.

А может быть, Apple ждет налоговых изменений в Соединенных Штатах, прежде чем тратить свои денег. Маэстро говорит, что $181 млрд — это почти 90% всего iMountain и все они за границей. Apple является одной из нескольких крупнейших американских высокотехнологичных компаний, которые были подвергнуты критике за то, что хранят много своих денег в иностранных дочерних компаниях. Google, Microsoft и Cisco тоже попали под этот огонь. Но если Apple вернет деньги обратно в США, ей придется платить огромные налоги.

Несмотря на это, когда-нибудь Apple может столкнуться с еще большим давлением, чтобы сделать что-нибудь полезное со своими $200 млрд вместо того, чтобы они пылились где-нибудь в Ирландии и других налоговых убежищах.