Microsoft сообщила о самых больших квартальных убытках

Корпорация Microsoft сообщила вчера, что ее доходы упали на 5,1% в последнем квартале. Компания страдает от падающего спроса на ПК, а самый большой квартальный убыток связан также со списанием бизнеса по производству мобильных телефонов (в прошлом году компания приобрела Nokia). За период, закончившийся 30 июня, чистый убыток Microsoft составил $3,2 млрд — прибыль упада до $22,18 млрд, тогда как аналитики Thomson Reuters ждали $22,03 млрд.

Убыток Microsoft в прошлом квартале, в первую очередь, обусловлен списанием, связанным с отказом от бренда Nokia. На реструктуризацию актива ушло $7,5 млрд. Microsoft не удалось добиться признания на рынке смартфонов, где доминируют продукты лидера рынка Apple.

Если не учитывать это списание, расходы на реструктуризацию и другие мелочи, прибыль в расчете на акцию у компании составила бы 62 цента. Аналитики прогнозировали только 56 центов. Инвесторы, вероятно, заинтересуются тем, что скажет главный исполнительный директор Сатья Наделла на конференции о стратегии модернизации мобильного бизнеса Microsoft.

Напомним, последняя версия операционной системы от Microsoft - Windows 10 - должна выйти на следующей неделе. Тем не менее, аналитики уверены, что компании придется сделать многое, чтобы повысить слабые продажи персональных компьютеров. Уолл-стрит также будет наблюдать за любыми новостями о том, как выход новой ОС отразится на финансовых результатах компании Microsoft.

Акции компании Microsoft вчера после закрытия торгов упали на 3,98%. Скорее всего, при открытии торгов в США также будет наблюдаться снижение цен на акции корпорации.