Внимание на нефть: обвал может стать самым крупным за 45 лет

Morgan Stanley разразился пессимистичным сценарием движения цен на нефть в 2015 году. Аналитики и до этого писали, что нынешний спад может соперничать со знаковой ценовой катастрофой 1986 года, однако утверждали, что хуже точно не будет.

Однако свежая редакция прогноза однозначно утверждает: может быть гораздо хуже.

До недавних пор уверенность в том, что цены на нефть и акции нефтяных компаний быстро восстановятся, была очень сильной. Эта уверенность была основана на четырех основных предпосылках, как пишут аналитики Мартин Ратс и Хайдем Рашед в отчете для инвесторов. Из этих четырех предпосылок только три имели под собой реальные основания.

Спрос будет расти

Теоретически: падение цен, которое началось год назад, должно было стимулировать спрос. Дешевая нефть означает удешевление производства, перевозки грузов, увеличение количества автомобильных поездок летом.

Практически: и правда, несмотря на ослабление китайской экономики, мировой спрос действительно увеличился в течение прошедшего года примерно на 1,6 млн баррелей в день.

Инвестиции в добычу и разработку новых месторождений упадут

Теоретически: низкие цены на нефть должны заставить энергетические компании сократить расходы на новые поставки. Затраты на бурение и добычу должны упасть.

Практически: да, с октября количество активных буровых установок на новую нефть снизилась в глобальном масштабе на 42%. Более 70 000 нефтяников потеряли свои рабочие места, и только в 2015 году нефтяные компании сократили капитальные затраты примерно на $129 млрд

Цены на акции останутся низкими

Теоретически: в то время, как нефтяные рынки пытаются сбалансироваться, цены на акции нефтяных компаний должны остаться низкими, предполагая сильный отскок впоследствии.

Практически: действительно, кое-кто из крупных нефтяных компаний торгуются вблизи 35-летних минимумов.

Поставки нефти упадут

Теоретически: учитывая сильный спрос на нефть и снижение инвестиций в бурение и разведку, мировой нефтяной избыток должен уменьшиться, и начаться путь восстановления.

Практически: происходит то, что в английском языке обозначается как oops! Ситуация развивается прямо противоположным образом. Производство в США с июня выровнялось, ОПЕК и Россия неустанно наращивают поставки в попытке сохранить свою долю рынка. В один прекрасный момент в Китае даже кончились свободные места в гигантских государственных хранилищах — а поставки все равно продолжают расти.







Сейчас Morgan Stanley придерживается своего первоначального тезиса о том, что цены вырастут — в основном потому, что ОПЕК работает на максимуме своих мощностей, а емкости хранения нефти в развитых странах уже переполнены.

Однако нельзя отметать и другой, куда более драматический вариант развития событий. Есть вероятность того, что поставки нефти за пределами США будут продолжать расти, и нужно для этого не так уж и много — всего лишь снять санкции с Ирана и дождаться улучшения ситуации в Ливии. Кроме того, может реанимироваться и производство в США. Перспектива восстановления цен сейчас не настолько железная, как раньше, и спад может продолжиться на ближайшие три года или еще дольше — «это намного серьезнее, чем в 1986 году».

«В этом случае,» — пишут аналитики — «в обозримой истории нет аналогов, которыми можно будет руководствоваться, чтобы пережить то, что будет происходить».