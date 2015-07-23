Внимание на нефть: обвал может стать самым крупным за 45 лет

Morgan Stanley разразился пессимистичным сценарием движения цен на нефть в 2015 году. Аналитики и до этого писали, что нынешний спад может соперничать со знаковой ценовой катастрофой 1986 года, однако утверждали, что хуже точно не будет.
Однако свежая редакция прогноза однозначно утверждает: может быть гораздо хуже.
До недавних пор уверенность в том, что цены на нефть и акции нефтяных компаний быстро восстановятся, была очень сильной. Эта уверенность была основана на четырех основных предпосылках, как пишут аналитики Мартин Ратс и Хайдем Рашед в отчете для инвесторов. Из этих четырех предпосылок только три имели под собой реальные основания.
Спрос будет расти
Теоретически: падение цен, которое началось год назад, должно было стимулировать спрос. Дешевая нефть означает удешевление производства, перевозки грузов, увеличение количества автомобильных поездок летом.
Практически: и правда, несмотря на ослабление китайской экономики, мировой спрос действительно увеличился в течение прошедшего года примерно на 1,6 млн баррелей в день.
Инвестиции в добычу и разработку новых месторождений упадут
Теоретически: низкие цены на нефть должны заставить энергетические компании сократить расходы на новые поставки. Затраты на бурение и добычу должны упасть.
Практически: да, с октября количество активных буровых установок на новую нефть снизилась в глобальном масштабе на 42%. Более 70 000 нефтяников потеряли свои рабочие места, и только в 2015 году нефтяные компании сократили капитальные затраты примерно на $129 млрд
Цены на акции останутся низкими
Теоретически: в то время, как нефтяные рынки пытаются сбалансироваться, цены на акции нефтяных компаний должны остаться низкими, предполагая сильный отскок впоследствии.
Практически: действительно, кое-кто из крупных нефтяных компаний торгуются вблизи 35-летних минимумов.
Поставки нефти упадут
Теоретически: учитывая сильный спрос на нефть и снижение инвестиций в бурение и разведку, мировой нефтяной избыток должен уменьшиться, и начаться путь восстановления.
Практически:
происходит то, что в английском языке
обозначается как oops! Ситуация
развивается прямо противоположным
образом. Производство в США с июня
выровнялось, ОПЕК и Россия неустанно
наращивают поставки в попытке сохранить
свою долю рынка. В один прекрасный момент
в Китае даже кончились свободные места
в гигантских государственных хранилищах
— а поставки все равно продолжают расти.
Сейчас Morgan Stanley придерживается своего первоначального тезиса о том, что цены вырастут — в основном потому, что ОПЕК работает на максимуме своих мощностей, а емкости хранения нефти в развитых странах уже переполнены.
Однако нельзя отметать и другой, куда более драматический вариант развития событий. Есть вероятность того, что поставки нефти за пределами США будут продолжать расти, и нужно для этого не так уж и много — всего лишь снять санкции с Ирана и дождаться улучшения ситуации в Ливии. Кроме того, может реанимироваться и производство в США. Перспектива восстановления цен сейчас не настолько железная, как раньше, и спад может продолжиться на ближайшие три года или еще дольше — «это намного серьезнее, чем в 1986 году».
«В этом случае,» — пишут аналитики — «в обозримой истории нет аналогов, которыми можно будет руководствоваться, чтобы пережить то, что будет происходить».