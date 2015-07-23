Фондовая биржа в Афинах начнет работу не раньше следующей недели

Кабинет министров Греции решил отложить обсуждение вопроса о том, когда можно будет возобновить работу Афинской фондовой биржи и финансовых рынков. Решение могут принять на следующей неделе. Напомним, что греческая биржа закрыта с 29 июня, когда в стране закрылись банки (начались те самые банковские «каникулы») и были введены ограничения на движение капитала.

По информации агентства Bloomberg, греческое правительство планирует заключить соглашение с кредиторами до 12 августа, чтобы в течение недели провести его через парламентскую процедуру во всех странах еврозоны. Уже завтра миссия международных институтов вернется в Афины и продолжит подготовку третьей программы помощи.

Если Греция не успеет подписать и ратифицировать окончательное соглашение до 20 августа, когда подойдет срок очередного погашения долга в ЕЦБ на 3,2 млрд евро, поднимут вопрос о новом бридж-кредите в рамках Европейского механизма финансовой стабильноcти (EFSM), считают в греческом правительстве. На прошлой неделе Греции одобрили получение средств EFSM на 7,16 млрд евро, основная часть из которых уже в понедельник была направлена на погашение долгов перед ЕЦБ и МВФ.