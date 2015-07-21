Инвесторы больше не видят причин покупать золото

Зачем покупать золото? Это вопрос, который ставит в тупик некоторых трейдеров. Прошло восемь разгромных дней, которые отправили золото вниз до пятилетнего минимума, хотя этого и ожидали некоторые аналитики. Эксперт из Oversea-Chinese Banking Corp. был наиболее точным в своем прогнозе по рынку драгоценных металлов среди всех аналитиков Bloomberg, он говорил недавно, что золото достигнет отметки $1050 за унцию к декабрю, упав на 5,2% с текущих уровней.

"Я должен сказать, что сейчас действительно трудно придумать хорошие причины, почему кто-то захочет инвестировать в золото", - говорит Герхард Шуберт, основатель Schubert Commodities Consultancy DMCC в Дубаи.

Китай не покупал столько слитков, сколько ожидали аналитики, а Федеральная резервная система может повысить процентные ставки в этом году — эти причины делают золото менее привлекательным в качестве актива. Более $2,7 млрд было потеряно в стоимости биржевых товаров, которые зависят от цен на драгоценные металлы, на прошлой неделе.

Фьючерсы на золото с поставкой в ​​августе к 9:48 мск теряют 0,37%, торгуясь на уровне $1102,7 за тройскую унцию. В конце прошлой сессии фьючерсы закрылись на отметке $1106,8 за унцию — это самый низкий показатель с 2010 года. Снижение цен на золото вынудило некоторых аналитиков пересмотреть прогнозы на конец года. К примеру, эксперт из ABN AMRO Bank NV Жоржетт Буле и Робин Бхар из Societe Generale AG сказали, что слитки золота приблизятся к $1000 в декабре, почти на 10% ниже сегодняшней цены.

"Золото плывет по очень опасным водам, - говорит Барт Мелек, товарный стратеги в TD Securities в Торонто. - Мы не можем игнорировать недавнее падение и будем пересматривать наши прогнозы".

Акции компаний, добывающих золото, также получили удар. AngloGold Ashanti Ltd. опустился до рекордно низкого уровня в Йоханнесбурге, в то время как в Канаде Barrick Gold Corp., крупнейший в мире производитель металла, упал до самой низкой отметки с 1990 года. Вчера в Европе акции золотодобывающей компании Randgold Resources обвалились на 4,7%, а в США ценные бумаги компании Newmont Mining Corp. рухнули на 12% из-за падения цен на золото до минимума за 5 лет.

Однако, есть еще аналитики, которые придерживаются бычьих настроений. Торстен Преттель, товарный аналитик в Landesbank Baden-Wuerttemberg, говорит, что золото в конечном итоге будет подниматься, потому что политические проблемы Европы далеки от завершения. Тем не менее, его прогноз по золоту до конца года (рост до $1300) нереален, в чем он сам признался позже. Скорее всего, путь у золота пока только вниз, считает Бхар из Societe Generale. "Если кто-нибудь может доказать мне бычий тренд на золото, я хотел бы увидеть его, - сказал Бхар. - Я сомневаюсь, что это последний гвоздь в крышке гроба для золота. Я думаю, мы сможем добавить немного больше".