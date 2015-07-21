Инвесторы ничего не видят на рынке. Мешает пена мыльных пузырей

Для рыночных теоретиков, которые исповедуют неисправимый оптимизм, самого понятия рыночных пузырей не существует. Для других экспертов, сторонников полумер, пузыри начинают существовать, но только после того, как уже раздуются до опасных размеров. Еще бывший глава ФРС, Алан Гринспен, в 1990-х годах рассказал: чтобы зафиксировать наличие пузыря, нужно сначала информировать о нем сотни тысяч инвесторов.

Учитывая, что многие заметили пузырь доткомов заранее, а пузырь недвижимости был на слуху еще до кризиса 2007 года, позиция полумер кажется такой же странной, как и оптимистичная теория.

Тем временем, в 2015 году рынки легко зафиксировали два самых заметных и явных рыночных пузыря в истории.

Китайский фондовый пузырь

Во-первых, это, конечно же, Китай. В течение года, до своего пика 12 июня, Shanghai Composite вырос более чем на 130%. Причем этот рост произошел, когда ожидания роста ВВП были пересмотрены в сторону понижения. Отчасти причиной стал рост инвестиций в недвижимость и в сектора, где избытки мощностей компенсировались внутренним спросом.

При этом рост реальных процентных ставок ужесточил денежно-кредитные условия именно в тот момент, когда властям нужно было установить контроль над «дикой» кредитной гонкой.

Раздутый сектор недвижимости и промышленности, работающий в основном на избыточные мощности, давят на банки, поскольку закредитованность компаний растет, а платежеспособность ставится под сомнение.

Ну и кроме того, по определению пузырь — это ситуация, когда цены на акции не коррелируют с фундаментальными показателями. В Китае, если следовать этому определению, раздут классический пузырь. Экономические показатели и цены на акции расходятся в разные стороны. Добавьте сюда еще и заоблачный уровень маржинальной торговли (который сейчас пытается регулировать китайское правительство) и чрезмерную кредитную экспансию.

На китайском рынке большая часть инвесторов — частные лица. Многие из них квалифицированные и образованные, но огромное количество фондовых китайских трейдеров — абсолютно невинные овечки в хищных финансовых джунглях. Только в мае были открыты не менее 12 миллионов новых торговых счетов. Эти инвесторы (или, вернее сказать, спекулянты) участвовали в своеобразной стадной деятельности.

В сердце любого пузыря заложена какая-то легенда. Легенда китайского пузыря — это уверенность инвесторов в том, что правительство в любом случае поддержит рынок. Были еще и надежды на то, что А-акции Китая будут включены в индекс MSCI Emerging Market. Таким образом был сформирован взрывной импульс, когда даже самые пассивные инвесторы сочли себя обязанными купить ценные бумаги.

Легенда о включении акций в MSCI EM не оправдалась. Власти Китая пытаются сохранить вторую — о поддержке, но за последний месяц шанхайская биржа обрушилась на 35%. Сейчас инвестиции в китайские акции по факту представляют собой ставку на способность Компартии остановить движение котировок и подвесить зацементированный «пузырь» так, чтобы он не лопнул.

Пузырь безрисковых активов

Еще в марте треть всех государственных облигаций еврозоны обладала отрицательной номинальной доходностью. Это было беспрецедентным фактом, который отражал острую нехватку суверенных долговых бумаг. Именно эти бумаги правительства хотели продавать Европейскому центробанку в рамках программы QE для получения «легких денег». Как и в случае с Китаем, но более прямым путем официальное вмешательство властей создало искажение, которое вбило клин между ценами на облигации и фундаментальными реалиями.

Даже после недавнего роста доходности, оценка основных долговых бумаг еврозоны остается раздутой. Но всё это будет бесполезным, когда станут окончательно ясными сроки подъема процентной ставки в США. Если ставка по качественным активам будет расти, привлекательность низкокачественных активов снизится. Места для корпоративного мусора на рынках станет значительно меньше. Выйти с территории этого пузыря будет очень сложно: сначала инвесторам нужно будет договориться о том, как совместно двигаться по финансовому минному полю.